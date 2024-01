Conto Revolut Premium: ora con 3 mesi di prova gratuita e senza vincoli

Revolut è, sempre di più, la soluzione giusta per gli utenti alla ricerca di un conto online in grado di garantire tanti vantaggi e una gestione del denaro senza limitazioni. Oltre alla versione Standard a canone zero, chi sceglie Revolut può puntare anche su piani in abbonamento più ricchi. Tra questi c'è il piano Premium, ora disponibile con una prova gratuita di 3 mesi.

Al termine del periodo di prova, è previsto il pagamento di un canone di 9,99 euro al mese. Da notare, però, che, chi attiva la prova tramite il sito ufficiale di Revolut linkato qui di sotto, può annullare l'abbonamento in qualsiasi momento, anche prima della fine dei tre mesi gratis. Per tutti i dettagli basta accedere al sito tramite il link qui di sotto.

Revolut Premium: un conto completo da provare gratis

Con Revolut Premium è possibile accedere al conto europeo con carta Premium personalizzata inclusa senza alcun costo aggiuntivo. I clienti che scelgono questo piano proposto dalla fintech possono accedere a diversi vantaggi come:

prelievo senza commissioni fino a 400 euro al mese

fino a 400 euro al mese bonifici gratuiti

sconto del 20% sui bonifici internazionali

2 conti Revolut <18 inclusi

accesso scontato alle lounge aeroportuali

fino al 5% di cashback sugli alloggi

assicurazione medica globale inclusa

assicurazione per gli sport invernali

assicurazione per bagaglio smarrito, danneggiato o ritardo del volo

5 operazioni di trading di azioni senza commissioni ogni mese

Scegliere Revolut Premium consente, quindi, l'accesso a tanti vantaggi. Il conto, come detto, ha un canone di 9,99 euro al mese ma per tutti i nuovi clienti c'è una prova gratuita di 3 mesi, con possibilità di annullare l'abbonamento in qualsiasi momento e di passare al piano a canone zero.

Per i dettagli completi basta seguire il link qui di sotto e accedere al sito ufficiale di Revolut.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione