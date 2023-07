Conto online: tanti vantaggi, zero spese e 80€ di bonus con HYPE

Chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente online davvero vantaggioso può oggi sfruttare l'offerta di HYPE. La banca online propone, infatti, un conto a canone zero, ideale come secondo conto o per chi è alla ricerca di un conto per giovani, con la possibilità di passare in qualsiasi momento al più completo Conto HYPE Next dal costo di appena 2,90 euro al mese.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono HYPE c'è un bonus di 80 euro ottenibile accreditando lo stipendio o la pensione ed effettuando almeno 80 euro di spese con la carta abbinata al conto. L'apertura del conto, completamente gratuita, può avvenire direttamente online, tramite il sito ufficiale qui di sotto.

Conto corrente online: ecco perché conviene scegliere HYPE

Conto HYPE, nella sua versione base, propone:

canone zero

carta virtuale (con possibilità di richiedere la carta fisica)

prelievi gratis fino a 250 euro al mese

ricarica del conto fino a 15.000 euro all'anno

per tutti i nuovi clienti: 80 euro di bonus accreditando stipendio o pensione e effettuando almeno 80 euro di spesa con carta

In qualsiasi momento, già all'apertura, è possibile richiedere Conto HYPE Next dal costo di 2,90 euro al mese. Il conto online in questione propone, oltre a quanto già previsto dalla versione base, anche:

carta di debito Mastercard

prelievi senza commissioni in tutta Italia

ricarica illimitata del conto

Da notare che c'è anche HYPE Premium che costa 9,90 euro al mese e aggiunge la carta World Elite Mastercard, l'assicurazione viaggi e la polizza acquisti.

Scegliere Conto HYPE, quindi, consente l'accesso a tanti vantaggi con costi ridotti o addirittura nulli. In questo momento, HYPE rappresenta un importante punto di riferimento per tutti i risparmiatori italiani che hanno la possibilità di accedere ad un conto corrente completo e adatto alle proprie necessità. L'apertura è rapida grazie alla procedura online accessibile qui di seguito.

