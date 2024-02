Conto online senza vincoli: prova gratuita di 3 mesi con Revolut Premium

Revolut sta aumentando in modo esponenziale il suo livello di popolarità nel mercato bancario italiano grazie a una vasta gamma di conti, ognuno adatto alle diverse esigenze degli utenti.

In questo articolo, parleremo del conto che, più di tutti, viene aperto dai risparmiatori: Revolut Premium. Il canone mensile è di 9,90 euro, e offre tanti vantaggi extra rispetto alla versione base.

Revolut Premium: prova gratuita di 3 mesi

Attualmente, puoi ottenere Revolut Premium con una prova gratuita di 3 mesi. Con questa promo puoi provare tutti i servizi inclusi di questo piano e valutare se conviene o meno.

Durante la prova, puoi disattivare il rinnovo quando vuoi e tornare nuovamente al conto Standard a canone zero. Per aprirlo, devi entrare nel sito ufficiale di Revolut.

Se scegli il piano Premium, puoi personalizzare la carta di pagamento. Inoltre, il limite di prelievo aumentato arriva fino a 400 euro al mese, sconti sui bonifici internazionali (-20%), l'accesso a due conti Revolut <18 e tanti vantaggi da sfruttare durante i viaggi, tra cui il cashback fino al 5% sugli alloggi.

Avrai anche copertura assicurativa, tra cui quella medica quando viaggi in un Paese straniero, un’assicurazione sugli sport invernali, per l’eventuale smarrimento dei bagagli o per danneggiamento.

Inoltre, otterrai 5 operazioni di trading gratuite ogni mese e di commissioni ridotte sul trading di azioni, criptovalute e materie prime.

Come attivare la prova gratuita? Entrando nella pagina ufficiale, devi inserire nell’apposito spazio il tuo numero di telefono. Riceverai via SMS un link per scaricare l’app. Dopo averla installata, dovrai registrarti ed effettuare l’upgrade a Premium.

Ricorda che, se non vuoi proseguire oltre i 3 mesi gratuiti, devi disattivare il rinnovo prima della scadenza.

