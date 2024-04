Conto online Fineco: ottieni il canone zero per i primi 12 mesi

Non è semplice scegliere un nuovo conto corrente online, in particolare se si arriva da un'esperienza negativa o se è la prima volta che se ne apre uno. Tra le caratteristiche fondamentali che un conto di questo tipo deve avere si annoverano affidabilità, completezza dei servizi e il maggior numero di operazioni gratuite, in modo da giustificare la scelta dell'online anziché di un conto corrente tradizionale.

In Italia uno dei migliori conti online è Fineco, forte di un'esperienza pluridecennale in questo settore e di una solidità bancaria oltremodo soddisfacente. In più, attivandolo entro il 30 settembre dalla pagina dedicata, si beneficia del canone zero per i primi 12 mesi.

I servizi più importanti del conto online Fineco

Prelievi smart, pagamenti digitali con smartphone o smartwatch, massimale fino a 5.000 euro e funzionalità proprietarie come Fineco Pay: questi sono gli elementi più distintivi del conto online Fineco, divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento per chi in Italia sceglie di aprire un conto corrente su Internet e non in banca.

Tra le funzionalità più caratteristiche segnaliamo in particolare i prelievi smart e Fineco Pay. I primi consentono ai clienti Fineco di prelevare agli ATM UniCredit senza carta, ma con il solo QR Code disponibile nel proprio smartphone.

Per quanto riguarda invece Fineco Pay, si tratta di una funzionalità esclusiva della banca diretta italiana. Grazie ad essa, è possibile scambiare denaro con i propri contatti senza costi e in tempo reale, semplicemente usando l'app.

L'apertura del conto online avviene tramite la pagina dedicata del sito Fineco: la procedura richiede solo pochi minuti del tuo tempo libero.





