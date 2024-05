Conto flessibile per i giovani: Credem Link con carta di credito revolving

Credem Link è il conto perfetto per i giovani che vogliono una gestione moderna e flessibile delle proprie finanze. Questo conto permette di gestire le finanze in modo semplice e sicuro, avendo a disposizione una carta di debito, carta di credito, Internet Banking, e un'app mobile all'avanguardia.

Credem Link offre la possibilità di aprire un conto corrente online in pochi minuti, direttamente da PC o smartphone. Con la comodità di gestire tutto canali digitali. Ecco cosa include questo conto corrente online:

Canone zero: Un conto corrente senza spese di canone, con un team di consulenti Credem disponibili sia in filiale che da remoto.

Carta di debito: Una carta Credemcard Internazionale Mastercard a canone zero il primo anno (1,5€ al mese dal secondo anno), utilizzabile per prelievi, acquisti online e pagamenti in Italia e all'estero, anche da smartphone. Alternativamente, è disponibile la carta Credemcard su circuito Pagobancomat a canone zero per operazioni in Italia.

Internet banking e App Mobile: Accesso ai servizi di Internet Banking tramite PC e App Credem Mobile, per monitorare e gestire le finanze in qualsiasi momento.

Libertà nei pagamenti: carta di credito revolving

Credem Link permette di richiedere anche una carta di credito Ego Classic: una carta contactless, disponibile nei circuiti Visa o Mastercard, che permette di scegliere la modalità di rimborso: a saldo o rateale (revolving). Il primo anno è gratuita e continua ad esserlo se le spese annue superano i 6.000€, altrimenti il canone annuale è di 39€. Tra i vantaggi offerti da questa carta:

Sicurezza: Pagamenti sicuri grazie alla tecnologia Chip&PIN e un'assicurazione che protegge gli acquisti effettuati con carta in caso di furto entro 90 giorni dall'acquisto.

Prestincarta: Un piccolo prestito che può essere richiesto direttamente sul conto corrente, gestibile tramite il massimale della carta di credito.

Monitoraggio e personalizzazione

Con Credem Link, ogni volta che usi la carta per spese superiori ai 50€, ricevi un SMS gratuito in tempo reale per tenere sotto controllo le tue spese. Puoi anche verificare online il tuo estratto conto prima dell'addebito. Inoltre, puoi personalizzare la tua carta con la grafica Ego Collection, scegliendo tra otto colori ispirati alla natura, realizzati con inchiostro eco-friendly.

