Conto Deposito senza vincoli con interessi al 4%: ecco la proposta più conveniente

Il Conto Deposito è uno strumento finanziario in grado di garantire un buon guadagno nel breve periodo in modo gratuito (non ci sono costi di alcun tipo) e sicuro (grazie alla protezione del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi).

Per accedere a un Conto Deposito senza vincoli è possibile affidarsi a Conto Arancio di ING. La banca mette a disposizione un deposito con interessi al 4% per 12 mesi (si tratta del tasso annuo lordo), senza alcun costo di apertura e chiusura.

Grazie a Conto Arancio è possibile ottenere un guadagno netto di 276 euro per ogni 10.000 euro depositati per un anno, con la possibilità di ritirare i soldi in qualsiasi momento nel caso in cui servissero per altri scopi.

Aprire Conto Arancio è facile: basta accedere al sito ufficiale disponibile tramite il link qui di sotto.

Il Conto Deposito senza vincoli più conveniente è Conto Arancio

Con Conto Arancio è possibile accedere a un Conto Deposito senza vincoli davvero conveniente. Per tutti i nuovi clienti, infatti, c'è un tasso di interesse lordo del 4% per 12 mesi, senza costi di apertura, gestione e chiusura. Per accedere a questo prodotto, inoltre, non è necessario aprire un nuovo conto corrente (è possibile depositare il denaro tramite bonifico).

Con il tasso al 4%, per ogni 10.000 euro investiti è possibile ottenere un guadagno netto di 276 euro. È possibile depositare fino a 100.000 euro, sfruttando una copertura completa da parte del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che rende Conto Arancio un investimento sicuro.

La promozione è valida solo per un breve periodo. Con Conto Arancio è possibile, quindi, ottenere un buon guadagno, in un breve periodo e senza alcun costo. Per accedere al Conto Deposito è sufficiente seguire una veloce procedura online, disponibile tramite il link qui di sotto. Completata l'apertura, è possibile effettuare un deposito tramite bonifico e iniziare a sfruttare un tasso di interesse agevolato.

