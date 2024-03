Conto Corrente Arancio: scopri come azzerare canone e prelievi

ING è la banca online che ti offre un conto corrente con tanti vantaggi, tra cui la possibilità di azzerare canone e prelievi. Con il Conto Corrente Arancio e il Modulo Zero Vincoli, puoi gestire il tuo denaro in modo semplice e conveniente, senza pagare spese mensili per il primo anno. Ecco come funziona.

Apri il conto OGGI STESSO!

Conto Corrente Arancio: il conto ideale per azzerare canone e prelievi

Il Conto Corrente Arancio è il conto corrente online di ING che ti permette di avere zero spese per il primo anno. Se vuoi mantenere questa condizione anche dopo il periodo promozionale, basta che accrediti sul conto lo stipendio, la pensione o almeno 1.000 euro al mese. In caso contrario, il canone sarà di soli 2 euro al mese, un importo molto inferiore a quello di tante altre banche.

Il conto online di ING ti offre anche la possibilità di prelevare gratuitamente contante in Italia e in Europa con la tua carta di debito, e di effettuare bonifici SEPA (fino a 50 mila euro) senza costi aggiuntivi, sia online che tramite il Servizio Clienti. Inoltre, puoi eseguire le principali operazioni bancarie (MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche) in modo gratuito e veloce, sempre tramite il Servizio Clienti.

Per aprire il Conto Corrente Arancio e attivare il Modulo Zero Vincoli, devi essere un nuovo cliente di ING e seguire alcuni semplici passaggi. Prima di tutto, devi compilare il modulo di iscrizione online, dove potrai anche scegliere le carte di pagamento che preferisci.

Poi, devi attivare il conto con un bonifico da un altro conto intestato a te. Infine, devi identificarti con il servizio SPID, che ti permette di accedere al conto in pochi secondi, senza dover parlare con un operatore.

Se vuoi scoprire tutti i vantaggi del Conto Corrente Arancio e del Modulo Zero Vincoli, visita il sito di ING e richiedi subito il tuo conto. Potrai così azzerare canone e prelievi e risparmiare sulle spese bancarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.