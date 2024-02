Conto Corrente Arancio: ancora disponibile a zero spese

Il nuovo Conto Corrente Arancio, attualmente disponibile a zero spese, è la soluzione ideale per chi intende aprire un conto senza sostenere alcuna spesa iniziale. Il conto diING Bankè sicuramente adatto a tutti e da qualche settimana è possibile richiedere l'apertura con lo spid, opzione che permette di ridurre al massimo il tempo d'attesa.

Con l'esclusiva promozione hai a disposizione per 12 mesi bonifici, prelievi e canone completamente gratis. Inoltre, se decidi di attivare il Modulo Zero Vincoli ed accreditare il tuo stipendio o pensione, il canone a 0€ rimarrà tale anche dal tredicesimo mese in poi.

Conto Corrente Arancio: i dettagli

Il Modulo Zero Vincoli ti consente di prelevare denaro contante direttamente dalla tua carta di debito in tutta Europa a zero commissioni su qualsiasi ATIM. Puoi pagare MAV, RAV, F24 ed effettuare fare telefoniche tramite Servizio Clienti sempre senza alcun costo aggiuntivo. hai anche la possibilità di effettuare bonifici SEPA fino a 50.000 euro sempre senza spendere un euro in più. Inoltre, hai a disposizione un carnet di assegni annuale che non costa nulla.

Senza questo "Modulo" se hai necessità di effettuare alcune operazioni tramite Servizio Clienti c'è un costo di 2,50 euro. Il prelievo ha invece una commissione di 0,95 euro sia in Italia che in Europa.

Se apri il conto corrente e abbini anche quello di deposito c'è una sorpresa per te. Infatti, ING ti garantisce il 3% su ciò che depositi per un anno fino a massimo 100.000 euro, solo però se richiedi l'apertura entro il giorno 11 Maggio 2024.

ING, inoltre, ti offre la possibilità di avere una debit card su circuito MasterCard per i tuoi pagamenti presso gli esercenti fisici e online, una prepagata ed una carta di credito.

