Conto corrente a zero spese: scegliere quello giusto diventa più semplice

I risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente a zero spese devono valutare con attenzione le opzioni disponibili. Solo in questo modo, infatti, è possibile accedere ad un conto davvero vantaggioso e senza limitazioni, in base alle proprie necessità. Tra le tante offerte sul mercato, in questo momento, la proposta più interessante arriva da Banca Mediolanum che, con il suo SelfyConto, propone un conto corrente ricco di funzionalità e, soprattutto, a zero spese.

Il conto di Banca Mediolanum, infatti, è a canone zero per 12 mesi (e azzerabile successivamente) ed include una carta di debito con prelievi gratis, i bonifici gratis oltre alla possibilità di richiedere una carta di credito e di accedere ai servizi aggiuntivi proposti dall'istituto. Per scoprire l'offerta e richiedere l'apertura del conto è possibile visitare il sito di Banca Mediolanum, tramite il link qui di sotto.

Conto corrente a zero spese: ecco perché scegliere Banca Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un conto con:

canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente; il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30

(invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente; il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30 carta di debito gratuita da utilizzare per pagamenti e prelievi senza commissioni in area Euro

da utilizzare per in area Euro bonifici gratis ; tutte le principali operazioni bancarie sono senza commissioni se eseguite dalla piattaforma di home banking

; tutte le principali operazioni bancarie sono senza commissioni se eseguite dalla piattaforma di home banking possibilità di richiedere la carta di credito al costo di 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

al costo di 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro promo porta un amico: invitando amici a passare a Mediolanum si riceveranno in regalo dei dispositivi Samsung Galaxy (smartphone, tablet e notebook) in base al numero di amici invitati che passano a Banca Mediolanum

La proposta di Banca Mediolanum è, quindi, completa, ricca di funzionalità (bisogna considerare anche tutti i servizi accessori, dai prestiti ai prodotti assicurativi e fino agli investimenti proposti dalla banca). Si tratta, in questo momento, della scelta migliore per puntare su di un conto corrente a zero spese.

