Conto BlackCatCard: ora con il 4% annuo lordo

Il nuovo conto BlackCatCard sta facendo parlare di sé sia per la sua gratuità sia per la possibilità di ricevere un 4% annuo sulle somme depositate. Ad esempio, ricaricando il conto di 500 euro si potranno ricevere fino a 20 euro grazie all'esclusiva promozione lancio.

BlackCatCard oltre al tasso annuo gode anche di alcuni cashback davvero interessanti. Se acquisti da Amazon il rimborso massimo è del 2%, mentre, su Play Store il cashback arriva fino al 5%.

Con questa nuova soluzione puoi anche effettuare scambi di moneta virtuale, le cosiddette criptovalute. Nello specifico, con questa soluzione puoi acquistare Ethereum, Bitcoin e Tether con un investimento minimo di 5 euro senza alcuna commissione.

Conto BlackCatCard: i dettagli

Il nuovo conto include la possibilità di gestire in modo facile e intuitivo la propria finanza personale senza alcun costo iniziale relativo all'apertura del conto. Inoltre, non sono previsti nemmeno costi per mantenere attivo il conto. Hai a disposizione un IBAN Sepa necessario per effettuare bonifici e ricevere denaro. Il limite gratuito è di 5 bonifici in uscita con un aggiunta di 0,20 euro ad ogni operazione successiva.

BlackCatCard include anche una carta di debito necessaria sia per pagare ma anche per prelevare denaro contante da tutti gli ATM abilitati. Il limite massimo per non pagare alcuna commissione è di 200 euro al mese. Ai successivi prelievi viene applicato una quota aggiuntiva pari all'1%.

Con questa soluzione, inoltre, non ci sono limiti di ricarica. Puoi trasferire denaro sul tuo conto da un'altra carta o inviarti un bonifico senza alcun limite di soglia. BlackCatCard di offre anche un succulento cashback variabile sui tuoi acquisti effettuati su Amazon e sul Google Play Store ed un interesse annuo calcolato sul tuo saldo disponibile pari al 4% annuo lordo.

