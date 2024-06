Continua la promo -75% di Internxt sui piani a vita e in abbonamento

Siamo tutti colpevoli di scattare foto, girare video, e scaricare app come se non ci fosse un domani, finché il nostro dispositivo non collassa implorando un po' di respiro. Ebbene, c’è una soluzione in vista e prevede non solo più spazio, ma anche un bel risparmio. Internxt ha lanciato online la promo -75% sui suoi piani a vita e in abbonamento.

Promo -75% sui piani annuali e a vita di Internxt

Dimentica il panico di trovarti senza spazio proprio quando devi immortalare il gatto che fa qualcosa di assurdo. Internxt offre soluzioni di cloud storage con sconti fino al 75% sul costo dell’abbonamento.

Per dirne uno, il piano annuale da 2 TB, anziché 109,99 euro, ora costa solo 27,50 euro. Non male, vero? Se sei uno che non ama i rinnovi annuali, puoi optare per i piani di cloud a vita. Il piano da 2 TB passa da 900 euro a soli 249 euro, Ci sono offerte anche per 5 TB e 10 TB.

Internxt ha già dato da fiato a molti dispositivi a corto di spazio. Tra i piani annuali, ci sono opzioni per 200 GB a 11,50 euro, e per chi vive completamente nel cloud, 10 TB a 75 euro.

Per quanto riguarda lo spazio a vita, 2 TB costano 249 euro e 10 TB 749 euro. Il bello di questa scelta? Niente più costi ricorrenti. In pratica, una volta comprato, lo spazio è tuo per sempre.

Ogni piano include crittografia dei dati, possibilità di caricare file grossi di 20 GB e, per i più cauti, c’è la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Per il resto, nessun costo aggiuntivo. Solo lo spazio infinito tra te e il tuo cloud.

Per i curiosi e coloro che sentono i gigabyte scorrere nelle vene, accedere a queste promo -75% è facile. Basta un clic sul bottone qui sotto che ti porta direttamente al sito ufficiale di Internxt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.