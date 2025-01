Connessione ultraveloce a soli 21,99€ al mese: scopri la fibra Iliad

Iliad entra nel mercato della fibra ottica con un’offerta dedicata a chi cerca prestazioni eccellenti e una gestione senza sorprese. La fibra dell'operatore, disponibile al prezzo di 21,99€ al mese invece di 25,99€, è progettata per garantire velocità elevate, trasparenza nei costi e semplicità di utilizzo. Caratteristiche che la rendono una delle soluzioni più interessanti per chi desidera una connessione affidabile e accessibile a livello di costi. Per verificare la copertura e avere maggiori dettagli sulla promozione basta andare sul sito di Iliad.

Tutti i vantaggi della fibra di Iliad

La fibra Iliad offre una velocità fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload grazie alla tecnologia FTTH EPON, ideale per famiglie numerose o per chi utilizza la rete per lavoro, streaming e gaming. L’offerta include il modem Iliadbox, un dispositivo di ultima generazione che garantisce una connessione stabile e prestazioni elevate anche in ambienti con molti dispositivi connessi contemporaneamente.

Inoltre, Iliad è il primo operatore in Italia a offrire un router con tecnologia Wi-Fi 7 integrato, che assicura una copertura più ampia e una gestione intelligente della rete, eliminando le interferenze e migliorando la velocità in ogni angolo della casa.

Il costo della fibra parte da 21,99€ al mese per i clienti Iliad Mobile con un piano attivo da almeno 9,99€, mentre per gli altri il prezzo è di 25,99€ al mese. Questo costo include:

Attivazione gratuita : nessun costo iniziale nascosto;

: nessun costo iniziale nascosto; Chiamate illimitate : verso numeri fissi e mobili in Italia e oltre 60 destinazioni internazionali;

: verso numeri fissi e mobili in Italia e oltre 60 destinazioni internazionali; Trasparenza totale: nessun vincolo, nessuna sorpresa in bolletta.

Iliad si distingue per la sua filosofia orientata alla trasparenza e all’assenza di costi nascosti. Con una rete all’avanguardia e un’assistenza clienti sempre disponibile, Iliad garantisce una connessione di alta qualità a un prezzo competitivo.

Se stai cercando una fibra ottica veloce, stabile e senza compromessi, questa è l’offerta giusta per te. Visita il sito ufficiale di Iliad per scoprire tutti i dettagli e attivare la tua connessione ultraveloce. Con Iliad, la tua casa sarà sempre connessa al meglio.

