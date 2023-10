Con XPay di Nexi ottieni il migliore POS per il tuo e-commerce

XPay è la novità rivoluzionaria introdotta da Nexi in ambito POS. Grazie alla nuova offerta per l'e-commerce, non perderai più nemmeno una vendita, andando a incassare online in sicurezza e con qualunque modalità: da app, da sito web, dalle pagine social o perfino dal tuo gestionale. Tra i suoi principali vantaggi si annoverano la ricezione dell'accredito il giorno lavorativo successivo al pagamento, la gestione gratuita di eventuali dispute e contestazioni e l'assistenza dedicata in lingua italiana. Puoi attivare XPay collegandoti a questa pagina.

POS: XPay di Nexi è la nuova soluzione per l'e-commerce

Con XPay ottieni ulteriori vantaggi. Puoi ad esempio avere accesso a una reportistica avanzata, con la visualizzazione delle transazioni in tempo reale, gestione degli incassi, profilazione dei clienti, rimborsi, pagamenti ricorrenti e annullamenti.

In più ti consente di accettare qualsiasi tipo di pagamento: Visa, Mastercard, Maestro, American Express, V-Pay, UnionPay, JCB, Google Pay e Apple Pay. Tutto questo in totale sicurezza, dato che è conferme ai protocolli di sicurezza più avanzati.

Due le soluzioni XPay disponibili: XPay Easy e XPay Pro. La prima è pensata per semplificare e velocizzare l'esperienza di pagamento sull'e-commerce e prevede un canone mensile a zero spese e una commissione pari all'1,35% più 0,35 euro a transazione. XPay Pro è invece la soluzione avanzata per attività di piccole, medie e grandi dimensioni con necessità specifiche. Anche in questo caso il canone mensile è a zero spese, mentre la commissione è pari a 1,10% più 0,24 euro a transazione.

Attiva XPay di Nexi per far compiere un notevole balzo in avanti al tuo e-commerce.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.