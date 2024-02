Con Wirex la gestione delle tue criptovalute sale di livello (fino all'8% di Cryptoback)

La gestione delle proprie criptovalute è una cosa seria, ne sono consapevoli tutti. Ecco perché scegliere una piattaforma efficiente e sicura deve essere tra le primissime priorità di ogni utente che vanta un portafoglio di criptomonete più o meno importante.

Una soluzione come la carta-conto Wirex, che consente di beneficiare fino all'8% di Cryptoback su tutti gli acquisti effettuati. La cosa più bella? Tra i piani disponibili, c'è anche una versione free che non richiede nemmeno un centesimo per completare la registrazione e ricevere la carta di debito.

Guadagna fino all'8% di Cryptoback con Wirex

La carta di debito Wirex offre fino all'8% di Cryptoback su qualsiasi acquisto effettuato. La ricompensa in criptovalute è disponibile nell'immediato nel proprio account Wirex, con un chiaro vantaggio rispetto a tutti gli altri wallet disponibili oggi sul mercato.

Tra gli altri vantaggi segnaliamo le zero commissioni per il cambio di valuta estera e prelievi gratuiti fino a 200 dollari presso gli ATM di tutto il mondo. Inoltre offre l'accesso a offerte e sconti esclusivi, andando a rendere ogni nuovo acquisto più speciale.

I piani disponibili sono Standard, Premium ed Elite. L'account Standard è gratuito e offre fino all'1% di Cryptoback, mentre quello Premium costa 9,99 euro al mese e dà accesso al 6% di Cryptoback. Per ottenere la percentuale massima di Cryptoback, fino all'8%, occorre selezionare il piano Elite a 29,99 euro al mese.

Iscriviti oggi gratis alla carta-conto Wirex e inizia a guadagnare fino all'8% di Cryptoback, mantenendo una gestione sicura ed efficiente delle tue criptovalute in qualunque angolo del mondo.

