Con una VPN gli acquisti online per Natale sono più sicuri

La settimana del Black Friday si è conlusa, ma non la ricerca del regalo da mettere sotto l'albero. Sono infatti ancora tanti gli italiani a dover completare la spesa per il Natale, con gli acquisti online che restano di gran lunga la prima scelta rispetto a quelli nei negozi fisici.

Per avere la migliore esperienza d'acquisto possibile, il consiglio è di affidarsi a una VPN di valore. Una VPN è in grado di nascondere le proprie attività sul web agli occhi dei cybercriminali, la cui minaccia diventa più concreta proprio in queste ultime settimane dell'anno. In più, sempre il servizio di rete privata virtuale consente di proteggere i propri dati personali e quelli delle carte di pagamento.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN, grazie anche ai tanti servizi extra per la sicurezza integrati nei suoi piani. Oggi è in offerta a partire da 2,99 euro al mese per 24 mesi, con tre mesi aggiuntivi in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

I piani di 2 anni di NordVPN scontati del 74%

Grazie alla promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN è possibile attivare il piano Base a 2,99 euro al mese, per effetto del 74% applicato in occasione dell'offerta del Cyber Monday.

Per beneficiare della funzionalità di sicurezza proprietaria Threat Protection Pro occorre invece affidarsi al piano Plus, disponibile al prezzo scontato di 3,89 euro al mese per i primi due anni.

Infine, se ci si vuole garantire una copertura fino a 5.000 euro contro gli attacchi informatici e le frodi legate agli acquisti online, il piano di riferimento è quello Ultimate, in offerta a 6,39 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.