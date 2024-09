Con Surfshark One+ hai la protezione completa sul web: 76% di sconto e 3 mesi gratis

Tra i tre piani offerti da Surfshark, con One+ puoi contare sulla protezione completa che ti assicura una sicurezza avanzata e un'esperienza online senza il minimo compromesso. Prima di parlarti dei suoi vantaggi vediamo cosa prevede l'offerta attuale: hai il 76% di sconto sul piano di 2 anni con 3 mesi extra gratis. Una strepitosa opportunità in pratica a meno di 4 euro al mese.

Le caratteristiche di Surfshark One+

Surfshark One+ è davvero la soluzione completa per la tua privacy e la sicurezza online perché include tutto quello che serve in tal senso.

Prima di tutto conti ovviamente su una VPN sicura che protegge la tua connessione e nasconde il tuo indirizzo IP: al suo fianco, ecco un apposito antivirus che difende i dispositivi in cui decidi di installare la piattaforma da virus, malware e altre minacce online.

Non finisce qui, perché Surfshark One+ ti avvisa in caso di fuga di dati, inviandoti una notifica immediata nel caso le tue informazioni personali fossero finite online da qualche parte e dunque di intervenire tempestivamente. Inoltre, puoi effettuare ricerche online senza essere tracciato, così da avere una navigazione web il più possibile libere da pubblicità invasive.

Insomma, approfittando di questo fantastico sconto puoi avere un abbonamento che ti garantisce un un pacchetto completo per proteggere la tua sicurezza online, fornendo anche un antivirus integrato e strumenti per mantenere la tua privacy. Approfittane subito.

