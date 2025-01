Con questo tool può eliminare definitivamente tutti i tuoi dati online

Forse ci pensiamo poco, se non quando ci sono conseguenze spiacevoli, ma ogni nostra azione online lascia inevitabilmente una traccia. I provider, infatti, registrano ogni nostra connessione e quando navighiamo, facciamo acquisti online o accediamo a determinati contenuti al nostro indirizzo IP vengono associate specifiche informazioni. In questo modo le agenzie di telemarketing raccolgono informazioni per chiamate di spam e comunicazioni moleste e gli hacker possono accedere a informazioni utili per frodi informatiche, furto d’identità e violazione della privacy. Contrastare questo fenomeno non è semplice ma è possibile scaricando il tool di Incogni.

Perché è importante rimuovere i propri dati online

Una volta attivato il tool, Incogni inizia a scansionare il web alla ricerca di tutte le informazioni relative a quell’utente. Quindi invia le richieste di rimozione dai database dei broker online monitorando che la cancellazione sia non solo immediata ma anche effettiva.

In questo modo si ottengono due benefici significativi. Da una parte si riduce drasticamente il numero di chiamate di telemarketing ed e-mail spam e dall’altra si ha una navigazione online priva di condizionamenti. A beneficiare di questa pulizia del web è anche la sicurezza, rimuovendo tutti quei dati sensibili che hacker e malintenzionati potrebbero utilizzare per furti d’identità, truffe finanziarie e minacce di vario tipo.

La sicurezza online è un bene prezioso che non può essere affidata solamente al buon senso e all’attenzione ai siti sui quali si naviga. Questo perché le abilità degli hacker sono elevate e potenzialmente qualsiasi navigazione online priva delle adeguate protezioni può risultare pericolosa.

Incogni è la soluzione non solo per il futuro (il tool, infatti, anche dopo la rimozione continua a scansionare il web alla ricerca di altri database da cui rimuovere i dati) ma anche per il passato, andando a cancellare le proprie tracce così da risultare meno visibile ad hacker e malintenzionati di ogni tipo.

