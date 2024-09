Con questo tool hai 2 TB di Cloud a vita al 33% di sconto

Il cloud a vita di pCloud è una bella comodità: hai un sacco di spazio di archiviazione per i tuoi file, nessun abbonamento e il tutto pagando semplicemente una sola volta ad un prezzo incredibilmente scontato. Ad esempio, con il piano Family 2 TB a vita, puoi ottenere subito 2 TB di spazio cloud utilizzabili fino a 5 dispositivi (soluzione perfetta per tutta la famiglia) al prezzo di 595€ invece che 890€. Un risparmio notevole, non è vero?

Cosa offre il cloud a vita? Tutti i vantaggi

Ma cosa mette a disposizione pCloud con i suoi piani cloud a vita e individuali? I vantaggi offerti da questo tool sono numerosi:

Un’ app multi-dispositivo da installare su tutti i tuoi device, per accedere ai tuoi contenuti in ogni momento e luogo;

Grande attenzione alla sicurezza, grazie alla crittografia AES 256-bit;

Possibilità di guardare i file media direttamente sul cloud, grazie a un video e audio player incorporati (disponibile in tutti i piani cloud a vita);

Caricamento automatico di foto e video dai rullini;

Backup diretto da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos verso pCloud, senza perdita di contenuti.

Tornando alla promozione attualmente disponibile sui piani cloud a vita, con l’offerta di pCloud for Family a vita, paghi una sola volta per avere uno spazio di archiviazione sicuro per tutta la famiglia. Ogni membro avrà il proprio spazio personale. Il tutto è ora scontato del 33%: 2 TB al costo di 595€ anziché 890€.

Per attivare il piano cloud a vita, visita il sito di pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.