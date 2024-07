Con questo tool addio robocall! E hai rimborso entro 30 giorni

Il problema delle robocall (le chiamate indesiderate dei call center) e dei messaggi/email spam sta diventando sempre più una piaga. Quanti disturbi quotidiani si ricevono oggigiorno? Tantissimi, ma c'è una buona notizia: esistono dei tool fatti apposta per contrastare questa situazione.

Per risolvere il problema, è necessario impedire che i tuoi dati continuino a essere disponibili per le società di terze parti che li hanno acquisiti. Il servizio più efficace per raggiungere questo obiettivo è Incogni, sviluppato dagli stessi creatori di Surfshark, una delle migliori VPN del settore. Incogni consente di rimuovere le informazioni personali dai database dei broker di dati, aziende che prosperano grazie ai dati personali. Attualmente, Incogni è disponibile in offerta a 6,99 euro al mese, invece di 13,98 euro, e offre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come funziona Incogni, il tool per eliminare le robocall e non solo

Incogni è un servizio online progettato per aiutare gli utenti a proteggere la privacy, dal momento che gestisce e rimuove i dati personali dai database di varie aziende di raccolta dati. Funziona in modo semplice: dopo l'iscrizione, gli utenti autorizzano Incogni ad agire per loro conto, inviando richieste di cancellazione dei dati personali alle aziende che raccolgono e vendono informazioni personali.

Il processo inizia con l'analisi delle attività di raccolta dati legate all'utente. Incogni identifica le aziende che detengono i dati personali dell'utente e invia richieste formali di rimozione a queste aziende. Il servizio monitora il progresso di queste richieste e fornisce aggiornamenti sull'avanzamento della rimozione dei dati. In sostanza, Incogni lavora per ridurre la visibilità delle informazioni personali degli utenti online, migliorando la loro privacy e sicurezza digitale.

Non solo: questo tool monitora costantemente l'attività di queste aziende, di modo che i dati non rientrino in loro possesso. Un monitoraggio, questo, che andrà avanti per settimane o mesi. Non è fantastico?

Il piano di 12 mesi è in offerta a 6,99 euro al mese anziché 13,98 euro. Ricordiamo che, qualora il servizio non soddisfi le aspettative, si può richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

