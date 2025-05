Con questi 4 tracker in offerta a soli 27€ non perdi mai più i tuoi oggetti

Scopri come non perdere più nulla grazie a questi Air Tracker Tag, dei dispositivi che uniscono tecnologia avanzata e praticità, ora in offerta speciale su Amazon. La confezione include ben 4 tracker a soli 34,99€, un prezzo imbattibile rispetto al listino originale di 59,99€. Una soluzione perfetta per gli utenti Apple che desiderano tenere sempre sotto controllo i propri oggetti di valore.

La comodità della rete "Dov'è" di Apple

Il punto di forza di questi Air Tracker Tag sono la loro integrazione con l’app "Dov'è", già preinstallata sui dispositivi Apple. Grazie a questa funzione, puoi localizzare i tuoi oggetti smarriti ovunque nel mondo sfruttando la rete di dispositivi Apple. Anche se l’oggetto si trova fuori dal raggio Bluetooth, il tracker invia aggiornamenti in tempo reale sulla mappa, guidandoti passo dopo passo fino alla posizione esatta.

All’interno del raggio Bluetooth il tracker ti permette di attivare un altoparlante integrato che emette un suono potente. Non solo: puoi avviare la ricerca con semplici comandi vocali tramite Siri, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva e veloce.

Massima sicurezza e privacy

Questi Air Tracker Tag sono progettati per garantire la tua tranquillità. Tutti i dati relativi alla posizione sono crittografati, e solo tu puoi accedere alle informazioni dei tuoi dispositivi. Inoltre, la modalità "Persa" consente di inserire un messaggio di contatto visibile ad altri utenti Apple nelle vicinanze, aumentando le possibilità di recupero in caso di smarrimento.

Con una batteria sostituibile CR2032 che dura fino a un anno, il tracker ti avvisa automaticamente quando è il momento di cambiarla. La certificazione IP67 garantisce resistenza all’acqua e alla polvere, mentre il coperchio è stato progettato per impedire aperture accidentali da parte dei bambini. Il tutto racchiuso in un design compatto e funzionale.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: acquista subito questi 4 Air Tracker Tag in offerta su Amazon e scopri la comodità di avere sempre tutto sotto controllo. La tua tranquillità non è mai stata così accessibile!

