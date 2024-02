Con questa VPN hai protezione illimitata su tutti i dispositivi

Se vuoi tutelare la tua privacy su internet, bloccando i tracciamenti e superare i limiti geografici ti serve una VPN. Tra i tanti servizi oggi a disposizione devi scegliere una VPN che abbia banda illimitata per uno streaming senza problemi, un buon livello di crittografia e una politica no log.

Private Internet Acces VPN: la tua privacy è al sicuro a meno di 2 euro al mese

Private Internet Access, anche conosciuta come PIA, è una VPN che raccoglie tutte queste funzioanlità. Ha molti server a disposizione sparsi in varie parti del mondo rendendoti possibile "spostare " il tuo IP in un altro Paese, evitando così di essere tracciato. Oltre a questo ha un protocollo di crittografia dati molto sicuro e non registra la tua attività su internet, garantendo così massima privacy.

Per quanto riguarda i costi puoi attivare Private Internet Access a soli 1,85 € al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. Per farlo ti basta andare sul sito ufficiale e seguire la procedura di attivazione.

Una volta fatto questo, prima di navigare verso qualsiasi sito attiva la VPN seleziona e connettiti al server in un altro Paese e il gioco è fatto. Con un solo abbonamento puoi avere protezione su un numero illimitato di dispositivi senza alcun costo extra, in più PIA è compatibile con ogni browser e ogni sistema operativo. Se poi non te la senti di scegliere il piano biennale puoi optare per il mensile a 10,69 € al mese o il semestrale a 6,79 € al mese.

Ovviamente il risparmio massimo puoi averlo scegliendo la prima offerta, scontata dell'83%. Infatti con la promozione in corso hai 28 mesi di servizio con una spesa complessiva di poco meno di 45 €. Questa soluzione prevede il pagamento anticipato ma se per qualche motivo ci ripensi è inclusa una garanzia di rimborso di 30 giorni.

