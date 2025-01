Con questa offerta Iliad non finisci più i Giga: ne hai 180 a 9,99 euro al mese

Chi non vorrebbe un piano tariffario telefonico con tanti dati e senza sorprese? A rispondere a questi requisiti è Iliad, una tra le più diffuse compagnie telefoniche, che ha da poco lanciato la sua nuova offerta "GIGA 180": 180 GB di traffico Internet in 4G/4G+ e 5G al costo fisso di 9,99 euro al mese. Come da tradizione Iliad, il prezzo rimane invariato nel tempo e non prevede costi nascosti.

Cosa include l'offerta?

Entrando nello specifico, GIGA 180 di Iliad include:

180 GB di traffico dati, utilizzabile su rete 4G/4G+ e 5G nelle aree coperte e con dispositivi compatibili;

di traffico dati, utilizzabile su rete 4G/4G+ e 5G nelle aree coperte e con dispositivi compatibili; Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia; 13 GB dedicati per il roaming all'interno dell'Unione Europea;

all'interno dell'Unione Europea; Chiamate senza limiti verso oltre 60 destinazioni internazionali;

verso oltre 60 destinazioni internazionali; Hotspot incluso , utile per condividere la connessione con altri dispositivi;

, utile per condividere la connessione con altri dispositivi; Tecnologia VoLTE , che garantisce una migliore qualità delle chiamate;

, che garantisce una migliore qualità delle chiamate; Controllo gratuito del credito residuo e segreteria telefonica senza costi aggiuntivi.

L'attivazione della SIM ha un costo di 9,99 euro una tantum, mentre, superata la soglia dei 180 GB, è possibile continuare a navigare al costo di 0,90 euro/100 MB, previo consenso dell’utente.

Uno degli aspetti più apprezzati delle offerte Iliad è la loro semplicità: nessun vincolo contrattuale, nessuna spesa imprevista e una gestione chiara dei costi. La trasparenza resta così uno dei punti di forza dell’operatore anche in quest'ultima promozione.

Un'offerta senza vincoli e costi aggiuntivi

Quindi, se cerchi un'offerta con tanti dati e servizi inclusi, senza dover fare i conti con costi aggiuntivi, GIGA 180 di Iliad potrebbe rivelarsi una soluzione interessante, soprattutto vista la compatibilità alla rete 5G, che è ormai in continua espansione in tutta Italia, e il prezzo fisso senza rimodulazioni.

Puoi sottoscrivere la nuova tariffa Iliad con 180 GB a soli 9,99 euro al mese, chiamate e SMS illimitati inclusi, collegandoti online alla pagina della promozione e seguendo tutti i passaggi riportati a schermo. Puoi anche optare di mantenere il tuo numero di cellulare, senza per forza doverne acquistare uno nuovo. La portabilità del numero è gratuita e avverrà entro due giorni lavorativi dall'attivazione della SIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.