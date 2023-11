Con POS Easy non paghi le commissioni sotto i 10€: ecco come fare

Axerve presenta una promozione straordinaria che rende il suo servizio POS Easy ancora più vantaggioso per gli esercenti: se richiedi il servizio a commissioni entro il 30 novembre, otterrai un rimborso sulle commissioni per tutte le transazioni inferiori ai 10 euro. Ecco come approfittare di questa imperdibile offerta.

Vantaggi e dettagli della promozione

POS Easy si presenta come la soluzione ideale per chi cerca un POS dal design moderno ed elegante, con dimensioni compatte. Dotato di connettività Wi-Fi e 4G (con SIM inclusa), questo terminale offre la possibilità di stampare scontrini e funziona su un sistema operativo Android, garantendo versatilità e facilità d'uso.

Con POS Easy, hai a disposizione una serie di servizi che semplificano la gestione del tuo business, garantendoti un'esperienza senza paragoni:

Accetta pagamenti con i principali circuiti come Visa, VPay, Mastercard, Maestro e Pago Bancomat , ma anche i metodi di pagamento digitali più innovativi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay

e , ma anche i metodi di pagamento digitali più innovativi come e La SIM 4G inclusa si collega automaticamente all'operatore con la migliore copertura nella tua zona e include traffico dati

si collega automaticamente all'operatore con la migliore copertura nella tua zona e include traffico dati Ricevi il denaro sul tuo conto corrente entro il giorno lavorativo successivo all'incasso

Dashboard online myStore: Monitora le tue transazioni e tieni tutto sotto controllo in un unico luogo

Ciò che rende davvero allettante l'offerta Axerve è la straordinaria promozione: se attivi il servizio POS Easy entro il 30 novembre 2023, ti saranno rimborsate le commissioni relative alle transazioni per importi inferiori a 10 euro fino alla fine dell'anno. Nessun vincolo di permanenza né canone mensile richiesti. La commissione per transazione è pari all'1% e l'unico costo, una tantum, sarà quello di acquisto del terminale pari a 100 euro + IVA.

La promozione è aperta a tutti i nuovi clienti Axerve che attivano l'offerta POS Easy a commissioni nel periodo compreso tra il 14 settembre 2023 e il 30 novembre 2023. Richiedi il tuo POS Easy direttamente online e goditi i benefici di questa eccezionale promozione.

