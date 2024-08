Con pCloud metti al sicuro per sempre foto, video, musica e tutti i file personali

Lo spazio per conservare i file personali non basta mai. Archiviare foto, video, musica, documenti e ogni altro genere d'informazioni su supporti fisici o su PC espone i dati a diversi rischi dovuti a rotture, smarrimenti o attacchi informatici, inclusi i pericolosi attacchi ransomware. Per questo motivo affidarsi al cloud storage di pCloud è la soluzione ideale. Infatti, un servizio come PClod consente di conservare in un luogo sicuro tutti i file più importanti e al tempo stesso averli a disposizione su qualsiasi dispositivo in qualunque luogo ci si trovi, basta solo disporre di una connessione Internet.

Metti al sicuro i tuoi file personali con lo storage protetto di pCloud

Poiché pCloud ha sede in Svizzera, abbonarsi ad un suo piano cloud significa mettere i propri documenti e gli altri file sotto la tutela della legge federale svizzera sulla protezione dei dati, una delle più rigorose al mondo in fatto di privacy. Tutti i dati conservati su pCloud sono memorizzati in un data center sicuro e certificato la cui ubicazione si trova nell’Unione Europea.

Come detto prima, il cliente pCloud può accedere ai propri contenuti in qualsiasi momento e da qualunque luogo, anche mentre è in viaggio. Con il cloud storage non serve infatti portarsi dietro PC, hard disk o altri supporti di memoria. Le informazioni archiviate sono inoltre protette dalla più avanzata crittografia TLS/SSL lato client e ciò vuol dire che solo il legittimo proprietario ha le chiavi per la decifratura dei file.

pCloud consente anche di condividere file di grandi dimensioni, ovvero quei file che sono troppo grandi per poter essere inviati come allegati ad un'email. Tra gli strumenti messi a disposizione degli utenti c'è poi la possibilità di invitare colleghi, amici e familiari ad aggiungere file alle cartelle nel cloud senza che questi possano accedere e visualizzare il contenuto già presente nelle suddette cartelle.

L’offerta commerciale di pCloud include piani di abbonamento annuali e piani di abbonamento a vita. Questi ultimi in particolare sono molto interessanti, perché permettono di acquistare lo spazio di archiviazione per sempre mediante un pagamento unico e sono attualmente disponibili in offerta con sconti fino al 37%.

Il piano Premium da 500 GB costa 199 euro per sempre, mentre il piano Premium Plus da 2 TB ha un prezzo di 399 euro a vita. Il piano Ultra da 10 TB costa invece 1.190 euro e anche in questo caso parliamo di durata sostanzialmente illimitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.