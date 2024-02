Con NOW puoi guardare i test di Formula 1 2024 in streaming

La Formula 1 scalda i motori e con i test iniziati in Bahrein ha di fatto dato il via alla stagione 2024. In quello che sembra quasi un campionato di transizione, visti i grandi cambiamenti a livello di piloti previsti nel 2025, in molti sperano invece in una competizione combattuta con l'auspicio che le Ferrari possano lottare fino all'ultimo contro il campione del mondo Max Verstappen.

Per guardare i test in diretta streaming e poi tutto il campionato in diretta esclusiva la soluzione per te si chiama NOW: con il pass Sport disponibile a partire da 9,99 euro al mese potrai accedere a questo e a numerosi altri eventi.

Formula 1 e non solo: ecco il pass Sport di NOW

Il pass sport di NOW è la tua porta di accesso ad un mondo di grande sport. Potrai vedere appunto tutto il campionato mondiale di Formula 1 in diretta streaming, con i test di questa settimana e a cominciare dal primo Gran Premio che si correrà nel prossimo weekend.

Non c'è però solo questo perché potrai guardare in diretta streaming anche le tre coppe europee UEFA di calcio, 3 partite su 10 a turno di Serie A, tutta la Serie B, la Serie C, i migliori campionati esteri e poi una valanga di sport tra tennis, basket, MotoGP e molto altro ancora.

Tutto quello che devi fare dunque è attivare il tuo pass Sport a partire da 9,99 euro al mese e cominciare subito la visione sui tuoi dispositivi preferiti. L'app NOW è disponibile infatti per PC, smartphone, tablet, console da gioco, smart TV, TV Stick e altro ancora.

