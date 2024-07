Con Norton Mobile Security ti difendi dal trojan bancario Anatsa

Il trojan bancario Anatsa è una delle minacce più recenti che colpiscono i dispositivi Android. Questo malware, distribuito tramite app apparentemente innocue come scanner di codici QR e lettori PDF su Google Play, è in grado di rubare credenziali bancarie, registrare sequenze di comandi digitati e catturare schermate del dispositivo, mettendo a rischio i dati sensibili degli utenti.

Per difendersi efficacemente da Anatsa e altre minacce simili, Norton Mobile Security per Android offre una soluzione completa.

Proteggi le tue operazioni bancarie dal trojan Anatsa

Norton utilizza tecnologie avanzate per scansionare le app e rilevare potenziali pericoli prima che vengano installate sul dispositivo. Oltre a proteggere da trojan, ransomware e malware, Norton Mobile Security previene l'accesso a siti web fraudolenti durante la navigazione e protegge dagli SMS, MMS, e-mail e collegamenti pericolosi sui social network.

La tecnologia Norton Mobile Insight è particolarmente efficace nel fornire informazioni sui pericoli delle app prima che vengano scaricate da Google Play, assicurando che minacce come Anatsa non riescano a infiltrarsi nel dispositivo.

Attivare Norton Mobile Security per Android è fondamentale per un home banking sicuro e altre attività online. L'abbonamento annuale è proposto a un prezzo scontato del 56%, rendendo la protezione del proprio smartphone economica e accessibile a tutti. Il costo per i nuovi clienti è di soli 12,99 euro per i primi 12 mesi, equivalenti a 1,08 euro al mese.

Proteggere il proprio dispositivo Android non è mai stato così semplice ed economico: con Norton Mobile Security, gli utenti possono navigare e gestire le loro finanze in totale sicurezza.

