Con Norton Mobile Security il tuo smartphone è al sicuro

Norton Mobile Security è uno dei migliori antivirus per proteggere le proprie operazioni bancarie, gli acquisti e in generale la navigazione online con il proprio smartphone. Se i cybercriminali continuano a sviluppare nuove minacce online per rubare password, danneggiare i dispositivi o spiare informazioni, Norton prosegue altrettanto nel miglioramento delle sue tecnologie. E lo fa a prezzi convenienti: solo per poco Norton Mobile Security costa solo 1,08 euro al mese. Meno di un caffè.

Perché Norton Mobile Security è una gran soluzione

Questo software protegge i tuoi dati, permettendoti di utilizzare i dispositivi mobili in totale tranquillità. Ecco alcune delle sue funzionalità principali.

Analisi delle app : protegge il tuo smartphone da minacce come malware, ransomware, adware e violazioni della privacy, grazie all'avanzata tecnologia di scansione delle app;

: protegge il tuo smartphone da minacce come malware, ransomware, adware e violazioni della privacy, grazie all'avanzata tecnologia di scansione delle app; Sicurezza Wi-Fi : rileva quando una rete è insicura o sotto attacco, avvisandoti tempestivamente per proteggere le tue informazioni personali e finanziarie;

: rileva quando una rete è insicura o sotto attacco, avvisandoti tempestivamente per proteggere le tue informazioni personali e finanziarie; Sicurezza Internet : previene l’accesso a siti Web fraudolenti e pericolosi durante la navigazione su browser, app, SMS, MMS, e-mail e social network;

: previene l’accesso a siti Web fraudolenti e pericolosi durante la navigazione su browser, app, SMS, MMS, e-mail e social network; Sicurezza del dispositivo: ti informa delle vulnerabilità del sistema operativo, aiutandoti a proteggere il tuo dispositivo dai cybercriminali che potrebbero comprometterlo o rubare i tuoi dati personali.

Inoltre, Norton Mobile Security sfrutta un avanzato sistema di reti di intelligence informatica. Al centro di questa tecnologia c'è Norton Mobile Insight, una piattaforma proprietaria di analisi delle app che esamina i negozi di applicazioni, analizza le app in esecuzione e impiega l'apprendimento automatico per comprendere i comportamenti delle app.

Tutto questo a soli 1,08 euro al mese, per un prezzo che adesso è scontato del 56%. Non c'è da tergiversarvi troppo: la promozione potrebbe terminare da un momento all'altro. Vai sul sito ufficiale di Norton e dai un'occhiata a tutto ancora più nel dettaglio!

