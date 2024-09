Con Norton antivirus hai una protezione totale a meno di 4€/mese

Norton, uno dei migliori antivirus in circolazione, rappresenta una delle scelta più apprezzate dagli utenti per proteggere i propri dispositivi. Perchè? I motivi sono essenzialmente due: è estremamente affidabile e il suo rapporto qualità-prezzo ha pochi rivali. In questo momento, ad esempio, sul piano Norton 360 Advanced è attiva un'offerta per averlo con il 66% di sconto. Ovvero, 3,75€ per ottenere uno dei software di protezione più completi in commercio.

Cosa offre Norton antivirus Advanced

Stiamo parlando del piano con più funzionalità proposto da Norton. Infatti, mette a disposizione:

Protezione per 10 dispositivi PC, Mac, tablet o telefoni;

PC, Mac, tablet o telefoni; Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker ;

; Password Manager ;

; 200 GB di backup del PC nel cloud;

del PC nel cloud; Connessione a Internet privata con VPN ;

; Protezione minori ;

; Dark Web Monitoring ;

; Assistenza per il ripristino dell’identità ;

; Assistenza in caso di furto del portafoglio ;

; Social Media Monitoring.

L'assistenza per il ripristino dell'identità, quella per il furto del portafoglio e il monitoraggio dei social media sono funzionalità aggiunte di recente. E tutto questo a soli 3,75€ al mese, ovvero 44,99€ per il primo anno. Difficile davvero trovare una proposta migliore. Se però non necessiti di tutte queste funzionalità, puoi optare per gli altri piani: si parte da Norton Antivirus Plus a 1,67€ mensili. Include protezione per 1 dispositivo, password manager e 2 GB di backup del PC nel Cloud.

Per dare un'occhiata ai vari piani proposti dall'azienda basta andare sul sito di Norton. Siamo sicuri che troverai l'offerta più adatta rispetto alle tue esigenze.

