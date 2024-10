Con NordVPN è già Black Friday: ricevi fino al 71% di sconto

Manca pochissimo al Black Friday, la settimana più attesa dell'anno da chi ama offerte e sconti. NordVPN ha deciso di anticipare il Black Friday con una promozione a tempo limitato, che offre fino al 71% di sconto e ben 3 mesi extra chi si abbona online al piano biennale, il cui costo scende a soli 3,59 euro. Con NordVPN potrai navigare in sicurezza, mantenendo alta la tua privacy anche quando ti colleghi a reti Wi-Fi pubbliche.

Tutto quello che devi sapere su NordVPN

Utilizzare una VPN come NordVPN è essenziale per evitare che le proprie informazioni personali siano esposte a terzi. Le reti virtuali private come NordVPN, infatti, criptano la connessione Internet e nascondono l'indirizzo IP per farti navigare in maniera sicura e privata. A ciò si aggiunge la politica di no-log applicata a NordVPN, che assicura così di non memorizzare i dati personali degli utenti (ad esempio log di traffico o larghezza di banda illimitata).

Con NordVPN potrai anche accedere ai tuoi contenuti preferiti senza alcun rallentamento, perché non limita la larghezza di banda. Inoltre, potrai accedere a una rete di oltre 6.400 server distribuiti in 111 paesi e collegare, a un solo account, 10 dispositivi contemporaneamente. In alternativa, ti basta installarla sul router di casa per proteggere tutti i device che vi si collegano.

NordVPN non è solo una VPN: con la funzionalità Threat Protection, offre anche una protezione anti-malware, bloccando tracker e pubblicità indesiderate.

La promozione di NordVPN per il Black Friday include uno sconto fino al 71% e 3 mesi extra aggiuntivi. Un’occasione unica per ottenere una protezione completa e risparmiare sul lungo termine. Non manca la garanzia di rimborso entro 30 giorni, che permette di testare il servizio senza impegno.

