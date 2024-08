Con la Fibra Iliad dici addio a problemi di rete e disconnessioni

La Fibra Iliad è la soluzione a tutti i malfunzionamenti della connessione di rete. L'azienda in questione, dopo aver rivoluzionato il settore della telefonia mobile italiano, entra prepotentemente anche in quello della rete fissa. In che modo? Con un modem all'avanguardia che sfrutta la fibra ottica, per una velocità davvero sensazionale. Il tutto proposto ad un prezzo molto interessante: andiamo a scoprire tutte le caratteristiche della Fibra di Iliad.

Il modem Fibra Iliad ha la tecnologia Wi-Fi 7

Una delle novità più interessanti del 2024 per quanto riguarda le reti fisse è la Fibra di Iliad, che permette di dire definitivamente addio ai rallentamenti della velocità. Una connessione che cincischia non è il massimo, nè per chi utilizza Internet per svago ma soprattutto per gli utenti che la usano per lavorare. In entrambi i casi un'esperienza fluida è essenziale.

Bene, con la proposta di Iliad sarai al sicuro dai malfunzionamenti della rete. Merito della nuova tecnologia Wi-Fi 7, di cui il modem Iliadbox è dotato (offerto in comodato d'uso). Inoltre, per chi vive in una zona coperta dalla tecnologia FTTH EPON, c'è un'ulteriore buona notizia: navigherà con un download fino a 5 Gbit/s e upload fino a 700 Mbit/s. Nelle zone con FTTH GPON, invece, il download arriva fino a 2,5 Gbit/s e l’upload fino a 500 Mbit/s.

Capitolo prezzo: solo in questo momento la fibra di Iliad costa 21,99 euro al mese (compreso il modem). Per attivarla basta andare sul sito ufficiale di Iliad e verificare la copertura. In caso di risposta positiva, potrai sottoscrivere l'offerta e ricevere il nuovo modem direttamente a casa.

