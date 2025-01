Con Kaspersky Safe Kids proteggi i più piccoli dalle minacce online

La sicurezza online è una priorità, soprattutto quando si tratta dei più piccoli. Kaspersky Safe Kids è il tool ideale per garantire una navigazione sicura e protetta, fornendo ai genitori gli strumenti necessari per monitorare e gestire le attività digitali dei loro figli. Grazie all’attuale offerta, è possibile attivare questo strumento a un prezzo speciale: 21,99€ invece di 25,99€ per il piano annuale.

Le funzionalità di Kaspersky Safe Kids

Offre una gamma completa di funzionalità per il parental control, progettate per proteggere i bambini dai rischi del web:

Filtri per contenuti inappropriati : blocca automaticamente l’accesso a siti e contenuti non adatti ai più giovani;

: blocca automaticamente l’accesso a siti e contenuti non adatti ai più giovani; Monitoraggio delle attività online : fornisce report dettagliati sull’utilizzo delle app, sui siti visitati e persino sui video visualizzati su YouTube;

: fornisce report dettagliati sull’utilizzo delle app, sui siti visitati e persino sui video visualizzati su YouTube; Tracciamento GPS : permette ai genitori di sapere in tempo reale dove si trovano i propri figli;

: permette ai genitori di sapere in tempo reale dove si trovano i propri figli; Gestione del tempo di utilizzo : consente di limitare il tempo trascorso davanti agli schermi, favorendo un uso equilibrato della tecnologia;

: consente di limitare il tempo trascorso davanti agli schermi, favorendo un uso equilibrato della tecnologia; Avvisi sullo stato del dispositivo: notifiche utili come quelle sulla batteria in esaurimento del dispositivo del bambino.

Questo strumento è facile da configurare e utilizzare: ciò rende la gestione delle funzionalità di parental control intuitiva e veloce. E grazie all’attuale promozione, è disponibile a un prezzo ridotto: questa è l’occasione perfetta per iniziare a utilizzare uno strumento che non solo protegge i bambini dai pericoli del web, ma aiuta anche a educarli a un uso consapevole della tecnologia.

Vai sul sito di Kaspersky e attiva Safe Kids.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.