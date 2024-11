Con Italo eXtra Magic parti in treno per le vacanze natalizie risparmiando il 70%

La convenienza di Italo eXtra Magic, la promozione della compagnia ferroviaria che permette di viaggiare a prezzi scontati, si estende anche al periodo natalizio. Italo ha infatti lanciato eXtra Christmas, la versione dedicata alle festività: così puoi partire in treno per dove vuoi, a Natale, risparmiando fino al 70%.

Promo Italo eXtra Christmas, ecco come funziona

La promozione Italo eXtra Christmas è rivolta a tutti i passeggeri in partenza con i treni alta velocità Italo in vista delle festività. Dai viaggiatori che che intendono organizzare una gita fuoriporta, agli studenti fuorisede che tornano a casa a trovare la propria famiglia.

Per accedere alla promozione non è necessario inserire alcun codice promo: il prezzo scontato, infatti, verrà applicato automaticamente. Per verificare se la tratta che ti interessa è scontata, basta collegarsi al sito web di Italo Treno e inserire la stazione di partenza e quella di arrivo, insieme alla data.

La promozione è valida solamente per i biglietti in ambiente Smart e Prima Business. Lo sconto, che va fino al 70%, è invece calcolato rispetto alla tariffa Flex: perciò, l'offerta è soggetta a disponibilità con numero di posti limitato e variabile, sia in base alla tratta che ai giorni della settimana scelti per viaggiare. Inoltre, il biglietto non è modificabile né rimborsabile.

Per questo motivo, se stai organizzando un viaggio, il nostro consiglio è quello di acquistare il proprio biglietto il prima possibile, per assicurarti di trovare ancora gli sconti fino al 70% di Italo eXtra Christmas.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.