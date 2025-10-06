Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Con IONOS, crei il tuo sito web grazie all'AI in pochi clic: è gratis per un anno

Con il website builder di IONOS crei il tuo sito con l'AI e hai anche il dominio incluso. Oggi è gratis per un anno: risparmia 216 euro.
Eleonora Busi
Pubblicato il 6 ott 2025
Con IONOS chiunque può realizzare un sito web professionale in pochi minuti. Come? Grazie a MyWebsite Now Starter, il website builder che integra anche funzionalità AI. Grazie alla promo attiva, puoi iniziare subito senza costi: il primo anno è gratuito. Poi, costerà 216 euro all'anno. Il pacchetto include dominio gratuito, indirizzo e-mail personalizzato, oltre alle già citate funzioni basate su Intelligenza Artificiale che aiutano a creare contenuti.

IONOS: provalo un anno senza costi

Come creare un sito web con IONOS?

Per creare un sito web con IONOS ti basta scegliere un template tra le decine di modelli moderni e ottimizzati per ogni dispositivo, inserire testi, immagini e sezioni tramite drag & drop e personalizzare il tutto modificando layout, colori, forme e tipografia in un solo clic. Quando sei soddisfatto del risultato, il tuo sito è pronto per essere pubblicato. Il risultato è un sito web dall'aspetto professionale e completamente responsive.

Una delle funzioni più apprezzate del website builder di IONOS è il generatore di testo AI: un assistente virtuale che crea automaticamente contenuti originali per il tuo sito. In più, la piattaforma integra una galleria con oltre 17.000 immagini professionali a cui attingere per scovare le giuste foto da usare per il tuo brand.

Un anno di IONOS gratis: risparmia ora

In più, IONOS include:

  • Dominio e certificato SSL gratuiti
  • E-mail professionale con il nome del tuo brand
  • Editor visuale intuitivo senza conoscenze tecniche
  • Funzioni SEO integrate per migliorare la visibilità su Google
  • Assenza di pubblicità
  • Consulente personale dedicato per supporto e consigli
  • Possibilità di aggiungere un negozio online con pagamenti e spedizioni personalizzabili

Quella offerta da IONOS è un'occasione da non perdere se anche tu vuoi creare un sito web personale, un e-commerce oppure un portfolio personale online anche senza saper programmare: oggi, MyWebsite Now Starter è gratuito per 12 mesi. Tradotto, un risparmio immediato di ben 216 euro: approfitta degli strumenti AI di IONOS senza costi.

