Con IONOS, crei il tuo sito web grazie all'AI in pochi clic: è gratis per un anno

Con IONOS chiunque può realizzare un sito web professionale in pochi minuti. Come? Grazie a MyWebsite Now Starter, il website builder che integra anche funzionalità AI. Grazie alla promo attiva, puoi iniziare subito senza costi: il primo anno è gratuito. Poi, costerà 216 euro all'anno. Il pacchetto include dominio gratuito, indirizzo e-mail personalizzato, oltre alle già citate funzioni basate su Intelligenza Artificiale che aiutano a creare contenuti.

Come creare un sito web con IONOS?

Per creare un sito web con IONOS ti basta scegliere un template tra le decine di modelli moderni e ottimizzati per ogni dispositivo, inserire testi, immagini e sezioni tramite drag & drop e personalizzare il tutto modificando layout, colori, forme e tipografia in un solo clic. Quando sei soddisfatto del risultato, il tuo sito è pronto per essere pubblicato. Il risultato è un sito web dall'aspetto professionale e completamente responsive.

Una delle funzioni più apprezzate del website builder di IONOS è il generatore di testo AI: un assistente virtuale che crea automaticamente contenuti originali per il tuo sito. In più, la piattaforma integra una galleria con oltre 17.000 immagini professionali a cui attingere per scovare le giuste foto da usare per il tuo brand.

In più, IONOS include:

Dominio e certificato SSL gratuiti

E-mail professionale con il nome del tuo brand

Editor visuale intuitivo senza conoscenze tecniche

Funzioni SEO integrate per migliorare la visibilità su Google

Assenza di pubblicità

Consulente personale dedicato per supporto e consigli

Possibilità di aggiungere un negozio online con pagamenti e spedizioni personalizzabili

Quella offerta da IONOS è un'occasione da non perdere se anche tu vuoi creare un sito web personale, un e-commerce oppure un portfolio personale online anche senza saper programmare: oggi, MyWebsite Now Starter è gratuito per 12 mesi. Tradotto, un risparmio immediato di ben 216 euro: approfitta degli strumenti AI di IONOS senza costi.

