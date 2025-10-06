Con IONOS, crei il tuo sito web grazie all'AI in pochi clic: è gratis per un anno

Con IONOS chiunque può realizzare un sito web professionale in pochi minuti. Come? Grazie a MyWebsite Now Starter, il website builder che integra anche funzionalità AI. Grazie alla promo attiva, puoi iniziare subito senza costi: il primo anno è gratuito. Poi, costerà 216 euro all'anno. Il pacchetto include dominio gratuito, indirizzo e-mail personalizzato, oltre alle già citate funzioni basate su Intelligenza Artificiale che aiutano a creare contenuti.
Come creare un sito web con IONOS?
Per creare un sito web con IONOS ti basta scegliere un template tra le decine di modelli moderni e ottimizzati per ogni dispositivo, inserire testi, immagini e sezioni tramite drag & drop e personalizzare il tutto modificando layout, colori, forme e tipografia in un solo clic. Quando sei soddisfatto del risultato, il tuo sito è pronto per essere pubblicato. Il risultato è un sito web dall'aspetto professionale e completamente responsive.
Una delle funzioni più apprezzate del website builder di IONOS è il generatore di testo AI: un assistente virtuale che crea automaticamente contenuti originali per il tuo sito. In più, la piattaforma integra una galleria con oltre 17.000 immagini professionali a cui attingere per scovare le giuste foto da usare per il tuo brand.
In più, IONOS include:
- Dominio e certificato SSL gratuiti
- E-mail professionale con il nome del tuo brand
- Editor visuale intuitivo senza conoscenze tecniche
- Funzioni SEO integrate per migliorare la visibilità su Google
- Assenza di pubblicità
- Consulente personale dedicato per supporto e consigli
- Possibilità di aggiungere un negozio online con pagamenti e spedizioni personalizzabili
Quella offerta da IONOS è un'occasione da non perdere se anche tu vuoi creare un sito web personale, un e-commerce oppure un portfolio personale online anche senza saper programmare: oggi, MyWebsite Now Starter è gratuito per 12 mesi. Tradotto, un risparmio immediato di ben 216 euro: approfitta degli strumenti AI di IONOS senza costi.
