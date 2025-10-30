Con ING metti a frutto spese e risparmi: 4% di interessi e cashback per i nuovi utenti

ING lancia una promozione imperdibile per tutti i nuovi utenti: aprendo un conto entro il 24 gennaio 2026 e utilizzando il codice promozionale ING2025, otterrai il 4% di interessi annui lordi sui risparmi per 6 mesi e un 4% di cashback sulle spese con carta di debito. Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa e come attivarla in pochi clic online.

Tutto incluso, senza costi nascosti

Con Conto Corrente Arancio hai zero spese su apertura, gestione, bonifici, prelievi in Italia e in Europa. Anche il canone mensile può essere azzerato facilmente: è gratuito per chi ha meno di 30 anni, accredita lo stipendio o riceve almeno 1.000 euro al mese. La carta di debito Mastercard è gratuita.

Chi attiva anche Conto Arancio insieme a Conto Corrente Arancio, può ottenere 4% di interessi lordi per 6 mesi su un deposito fino a 50 mila euro, senza vincoli o costi di trasferimento. Puoi infatti spostare i tuoi risparmi in un attimo tra i due conti, anche in autonomia grazie all'applicazione ING. I soldi restano al sicuro, ma non fermi: lavorano per te con un tasso che pochi altri conti offrono.

Oltre agli interessi, riceverai anche il 4% di cashback per i primi 6 mesi sugli acquisti effettuati con la carta di debito, fino a 500 euro di spesa al mese. In più, ING premia anche chi condivide: grazie al programma invita un amico, ricevi 25 euro di cashback per ogni utente invitato che aprirà un conto tramite il codice amico personale, per un massimo di 250 euro.

Come anticipato, le carte Mastercard sono a canone zero: puoi pagare ovunque, online e all'estero, sempre con la massima sicurezza. Ogni aspetto del tuo conto può essere gestito tramite applicazione, dove è possibile monitorare movimenti, limiti e spese in tempo reale, oltre ad accedere a tutti i servizi principali - dai bonifici istantanei ai pagamenti pagoPA, CBILL e bollettini, che sono gratuiti.

Con ING risparmi, spendi e guadagni: non perdere il 4% di interessi e il cashback, sono un'occasione unica per risparmiare ulteriormente sulle tue spese e per mettere a frutto i soldi risparmiati. Apri il tuo conto online entro il 24 gennaio 2026 per accedere alla promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.