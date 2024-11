Con Iliad Flash hai 150 GB + minuti e SMS illimitati a 7,99€

Vuoi cambiare operatore telefonico ma sei ancora in fase di decisione? Allora potresti prendere in considerazione l’offerta Flash 150 di Iliad, che mette a disposizione 150 GB di traffico dati e minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7,99€ al mese + il costo di attivazione di 9,99€. Iliad, operatore francese che continua a crescere nel mercato italiano, è apprezzato per la sua trasparenza tariffaria, priva di rimodulazioni, e per una rete sempre più performante. Per attivare la promo vai sulla pagina dedicata sul sito di Iliad.

Iliad Flash 150: fai il pieno di Giga!

Il piano Flash 150 consente di navigare su rete 4G/4G+. Qualora i 150 GB inclusi venissero esauriti prima del rinnovo mensile, la navigazione può continuare al costo di 0,90€ ogni 100 MB, previa autorizzazione esplicita dell’utente.

Dettagli dell’offerta Iliad Flash 150:

Minuti e SMS illimitati inclusi verso numeri italiani e nell’Unione Europea;

inclusi verso numeri italiani e nell’Unione Europea; Roaming in UE , con 9 GB dedicati per navigare senza pensieri.

, con per navigare senza pensieri. Traffico internazionale, ovvero minuti illimitati verso oltre 60 Paesi fuori dall’Unione Europea (escluso il traffico dati).

Tra i servizi aggiuntivi inclusi gratuitamente abbiamo l'hotspot personale, per condividere la connessione internet con altri dispositivi, e la tecnologia VoLTE, che garantisce chiamate in alta qualità su rete 4G. Disponibile gratis anche la segreteria telefonica. E con la portabilità del numero hai la possibilità di trasferire il proprio numero attuale a Iliad senza costi ulteriori.

L’offerta Flash 150 rappresenta una delle soluzioni più competitive del momento per chi cerca un piano mobile completo e conveniente. Per maggiori informazioni e attivare la promozione, visita la pagina ufficiale di Iliad dedicata a Flash 150.

