Con il Black Friday Telepass il risparmio dura di più!

Il periodo del Black Friday è iniziato e, quest'anno, coinvolge anche Telepass. Fino al prossimo 2 di dicembre, infatti, è possibile accedere a una promo esclusiva dedicata a Telepass Plus.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono questo piano, l'offerta incorso garantisce diversi vantaggi a partire dal canone zero fino al 30 giugno 2026, eliminando il costo fisso mensile previsto dall'abbonamento.

In più c'è uno sconto del 50% sui pedaggi (ottenuto come cashback) oltre che un giorno di Skipass gratis. Per sfruttare la promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale di Telepass e seguire la procedura di attivazione.

Telepass Plus: ecco la promo del Black Friday

Con l'offerta del Black Friday dedicata, quindi, è possibile accedere a Telepass Plus sfruttando:

il canone gratuito fino al 30 giugno 202 6 (poi 4,90 euro al mese)

6 (poi 4,90 euro al mese) 50% di cashback sui pedaggi , fino a un massimo di 25 euro (per pedaggi effettuati dal 20/12/2024 al 15/2/2025)

, fino a un massimo di 25 euro (per pedaggi effettuati dal 20/12/2024 al 15/2/2025) 1 giorno di Skipass gratis

La promozione include tutti i servizi dell'offerta Base e dell'offerta Plus. Il dispositivo Telepass è associabile a 2 targhe diverse (ed è anche possibile sceglierne il colore). Il pagamento dei pedaggi avviene ogni 3 mesi.

La proposta di Telepass è particolarmente interessante, anche in considerazione dei servizi inclusi. Con la promo, che, come detto, unisce i vantaggi dei piani Base e Plus, è incluso il servizio Autostrada oltre al pagamento automatico dell'Area C di Milano e la possibilità di imbarco sul Traghetto per lo Stretto di Messina.

È possibile, inoltre, utilizzare il dispositivo Telepass per i Parcheggi convenzionati. Gli utenti, inoltre, possono acquistare le vignette elettroniche dall'app e pagare la sosta sulle Strisce Blu, solo per il tempo effettivo. Sono poi inclusi servizi come il pagamento del carburante e del bollo via app oltre che la possibilità di prenotare e pagare la ricarica elettrica dell'auto e molto altro ancora.

Per scoprire i dettagli completi della promozione, che terminerà il prossimo 2 di dicembre, è sufficiente premere sul box qui di sotto e inserire i dati richiesti.

