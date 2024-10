Con ho. Mobile hai 200 Giga in 5G + minuti illimitati a 9,99€ al mese

Se hai deciso di cambiare operatore perché alla ricerca di un'offerta 5G con una rete Internet di qualità, ti segnaliamo l'ultima proposta di ho. Mobile: 200 Giga in 5G, con minuti ed SMS illimitati, a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti e coloro che richiedono la portabilità del numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali, i costi di attivazione sono pari a 2,99 euro.

L'offerta di ho. con il 5G incluso è attivabile direttamente online su questa pagina del sito ufficiale. Volendo, sulla stessa pagina è disponibile anche la promozione 250 Giga in 5G, più minuti ed SMS illimitati, al prezzo di 11,99 euro al mese. Anche in questo caso l'attivazione è a partire da 2,99 euro al mese.

L'offerta in 5G di ho. Mobile

Il debutto della connettività 5G in ho. Mobile risale alla scorsa primavera. Come già accade per le offerte in 4G, l'operatore virtuale si appoggia all'infrastruttura di rete di Vodafone, con una velocità massima stimata fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

Nelle aree non ancora coperte dal 5G si attiverà in automatico la connessione 4G, con una velocità in download fino a 60 Mbps (in precedenza il limite era fissato a 30 Mbps, ndr).

Riguardo ai costi di attivazione, se si proviene da uno di questi operatori il costo è pari a 2,99 euro una tantum:

Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Daily, Kena, Feder, Enegan, Digi, 2appy Afinna One, Conexo Technologies, Italia Power, Elite Mobile, Wings Mobile Italia, Spusu Italia, Withu., Welcome Italia, UnoMobile - Carrefour, Tiscali, Rabona Mobile, Plintron, Ovunque, Optima, Noitel, NV Mobile, NT Mobile, MUND_GSM, Lycamobile, Green Telecomunicazioni, Foll-In, CMLink Italy.

Maggiori informazioni sulle offerte in 5G di ho. a questa pagina del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.