Con EnergyKit, Apple sfida Google e Samsung nella gestione dell’energia domestica

La gestione energetica domestica sta vivendo un cambiamento grazie all'Apple EnergyKit, un nuovo framework progettato per ottimizzare l'uso dell'energia nell'ecosistema iOS. Questo passo rappresenta una visione verso la smart home del futuro, dove ogni watt è tracciato e sfruttato nel momento più vantaggioso.

Il lancio di EnergyKit

Nonostante la mancanza di annunci durante il keynote del WWDC, EnergyKit sarà lanciato con iOS 26 e iPadOS 26, fornendo agli sviluppatori un accesso innovativo ai dati energetici tramite Apple Home. Questa tecnologia consentirà di ottimizzare i consumi, ad esempio ricaricando veicoli elettrici o regolando i termostati durante i periodi in cui l'energia è più economica o deriva da fonti rinnovabili. Immaginate un'auto elettrica che si ricarica automaticamente durante le ore di minor costo o un termostato che riduce il riscaldamento nei momenti di picco.

Le funzionalità di base

Attualmente, l'app Home di Apple offre funzionalità di base come il monitoraggio dei consumi e delle tariffe, oltre a previsioni sulla disponibilità di energia pulita tramite Grid Forecast. Tuttavia, queste opzioni sono limitate a fornitori compatibili. Con EnergyKit, gli sviluppatori potranno creare applicazioni personalizzate per ottimizzare i consumi in base a queste informazioni.

In una prima fase, il framework si concentrerà sull'integrazione con dispositivi come caricatori per veicoli elettrici e termostati smart. Sebbene soluzioni simili siano già offerte da prodotti come Ecobee e Google Nest, Apple punta a centralizzare tali funzionalità nel proprio ecosistema, garantendo un'esperienza unificata e semplificata.

Adozione dello standard Matter

Un aspetto fondamentale di questa innovazione è l'adozione dello standard Matter, un protocollo aperto a cui Apple contribuisce attivamente. Questo standard supporta dispositivi ad alto consumo energetico come pompe di calore, scaldabagni elettrici e sistemi di accumulo energetico, ampliando notevolmente il potenziale di EnergyKit.

La competizione con altre realtà

Con questa mossa, Apple entra in competizione diretta con piattaforme consolidate come Samsung SmartThings e Homey di LG, già focalizzate sull'ottimizzazione energetica. Tuttavia, il supporto limitato per alcuni dispositivi chiave evidenzia che il percorso verso una piattaforma HEMS (Home Energy Management System) completa è ancora in corso di sviluppo.

L'obiettivo di lungo termine è chiaro: trasformare Apple Home in un hub centrale per la gestione energetica domestica, capace non solo di monitorare ma anche di ottimizzare i consumi, riducendo costi e impatto ambientale.