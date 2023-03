Con Carta Oro American Express puoi avere 400€ di sconto sui tuoi acquisti

La Carta di Credito Oro di American Express è uno status symbol sognato da molti, non solo per un semplice fattore d'immagine, ma anche per i vantaggi che può regalare.

Adesso, solo per un periodo limitato, puoi avere subito 400 euro di sconto sui tuoi acquisti con Carta spendendo 8.000 euro nei primi 12 mesi dall’emissione. Un'occasione unica che si unisce agli altri ulteriori vantaggi garantiti da questa carta.

I vantaggi della Carta Oro di American Express

La Carta di Credito Oro American Express è una carta che ti offre una linea di credito personalizzata, fino a 15.000 euro, e la possibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate.

Inoltre, con la quota annuale hai accesso a diverse coperture assicurative per i tuoi viaggi e i tuoi acquisti, oltre a servizi esclusivi come il Priority Pass per accedere alle VIP Lounge aeroportuali, il programma The Hotel Collection per ottenere sconti e upgrade nelle strutture alberghiere e il programma Hertz Gold Plus Rewards per noleggiare auto con condizioni vantaggiose.

Come richiedere la Carta Oro American Express

Richiedere la Carta di Credito Oro American Express è facile e veloce. Ti basta avere un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro, un IBAN SEPA e essere residente in Italia.

Puoi compilare il modulo online sul sito ufficiale di American Express e inviare la documentazione richiesta. Se la tua richiesta sarà approvata, riceverai la tua carta entro pochi giorni. Così potrai sfruttare la nuova offerta che ti permetterà di ricevere fino a 400 euro per i tuoi acquisti.

