Con Axerve POS Easy Mini canone zero e commissioni all'1%

I pagamenti digitali richiedono strumenti comodi e immediati, soprattutto per chi lavora in movimento. A tal proposito è molto interessante l'offerta dedicata a POS Easy Mini di Axerve, dispositivo realizzato ad hoc per attività che necessitano di incassare ovunque in modo semplice.
Il terminale è acquistabile sul sito di Axerve al costo di 80 euro più IVA, senza canone mensile e con una commissione fissa dell'1% su ogni transazione, indipendentemente dall'importo. Andiamo a scoprire più nel dettaglio il suo funzionamento.
Tutto quello che c'è da sapere su POS Easy Mini di Axerve
POS Easy Mini nasce per chi ha bisogno di praticità. Il terminale pesa solo 151 grammi e occupa pochissimo spazio, caratteristiche che lo rendono perfetto per negozi, professionisti in mobilità, mercatini, consegne a domicilio o servizi all'aperto. La SIM con traffico dati integrata elimina la necessità di connessioni esterne e grazie ad essa si possono accettare pagamenti anche in assenza di Wi-Fi.
Un'altra caratteristica distintiva del POS di Axerve è la gestione totalmente digitale delle ricevute: l'esercente può inviare lo scontrino via e-mail al cliente, una soluzione rapida che diminuisce sensibilmente i costi e gli sprechi rispetto alla stampa tradizionale.
Il dispositivo supporta tutte le principali forme di pagamento elettronico, dalle carte Visa e Mastercard ai circuiti Maestro e V-Pay, fino ai portafogli digitali come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e HYPE.
Per approfittare della promozione con canone zero e commissioni al ribasso basta andare sul sito ufficiale di Axerve.
Se vuoi aggiornamenti su Finance inserisci la tua email nel box qui sotto: