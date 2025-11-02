Computer lento? Questo tool può dargli una marcia in più (anche per i Mac)

Un computer lento può diventare un grosso problema, rendendo quasi impossibile lo svolgimento delle regolari attività. Prima di comprarne uno nuovo, è possibile migliorare le prestazioni del proprio computer grazie all'utilizzo di un tool in grado di garantire una marcia in più.

Si tratta di CCleaner Premium. Il software, che include vari strumenti per ottimizzare le prestazioni del computer (anche dei Mac), è ora disponibile in forte sconto. Il piano annuale è disponibile a 26,98 euro (anziché 62,97 euro) mentre quello biennale costa 53,98 euro (anziché 125,97 euro).

Il software è utilizzabile su 5 dispositivi. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di CCleaner, tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Perché scegliere CCleaner Premium

CCleaner Premium è un abbonamento che include diverse funzionalità, a partire da CCleaner Professional Plus, il software pensato per migliorare le prestazioni dei computer Windows. C'è anche CCleaner per Mac Pro, che consente di ottimizzare le funzionalità del proprio Mac. Il software interviene in vari modi, permettendo di migliorare le prestazioni, anche grazie alla Modalità sospensione che viene attivata per app e programmi non necessari.

Da segnalare anche la possibilità di gestire gli aggiornamenti e, quindi, installare tutti gli update utili a migliorare sicurezza e funzionalità, eliminando i problemi più frequenti. Con CCleaner è possibile anche gestire meglio lo spazio di archiviazione, anche per quanto riguarda i servizi cloud (sono supportati Google Drive e OneDrive).

Con la promozione in corso, CCleaner costa 26,98 euro (anziché 62,97 euro) per la versione annuale oppure 53,98 euro (anziché 125,97 euro) per la versione biennale. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

