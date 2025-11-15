Computer lento? È il momento giusto per provare CCleaner (-70%)

Un PC troppo lento può risultare molto difficile da usare. Per questo motivo, è opportuno ricorrere a tutte le opzioni possibili per velocizzarlo, andando a sfruttare nel miglio modo possibile le risorse hardware e software a propria disposizione.

La soluzione è alla portata di tutti e si chiama CCleaner Premium. Si tratta di un vero e proprio bundle di servizi pensati per garantire agli utenti le risorse giuste per sfruttare al massimo i propri dispositivi.

Con questo servizio, infatti, sono inclusi CCleaner Professional Plus per PC e anche CCleaner per Mac, software pensati per garantire all'utente la possibilità di velocizzare il computer, sfruttando al massimo le risorse disponibili. C'è anche la versione per dispositivi Android.

In questo momento, CCleaner Premium è disponibile con uno sconto del 70% e con la possibilità di utilizzare tutti i servizi inclusi nell'abbonamento su 5 dispositivi differenti. Per accedere alla promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di CCleaner, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

Cosa prevede l'offerta di CCleaner

Per velocizzare un computer lento c'è oggi l'opportunità di puntare sul servizio giusto, ricco di funzionalità e in grado di fare la differenza. Grazie alla promozione in corso è possibile attivare CCleaner Premium con un prezzo ridotto a:

26,98 euro per l' abbonamento annuale

per l' 53,98 euro per l'abbonamento biennale

Entrambe le versioni consentono l'utilizzo di CCleaner Professional per 5 dispositivi tra Windows, Mac e Android. In aggiunta, l'abbonamento include il sistema di protezione della privacy basata su VPN di Kamo e la possibilità di poter sfruttare il servizio di supporto tecnico attivo 24/7. Per tutti i nuovi utenti che scelgono CCleaner c'è sempre una garanzia di rimborso attivabile entro 30 giorni dall'attivazione del servizio. La promozione è disponibile tramite il box riportato qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.