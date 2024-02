Compra Apple Vision Pro grazie a una VPN

Apple Vision Pro è il nuovo oggetto dei desideri per milioni persone. Il visore per realtà aumentata, virtuale e mista della casa di Cupertino ha tutte le caratteristiche per segnare una nuova era nel mondo tech, come dimostra l'incredibile successo ottenuto in questa prima settimana di vendite. C'è solo un problema: al momento le vendite sono aperte solo negli Stati Uniti. Come fare quindi per poterlo acquistare al di fuori degli USA? Ebbene, una soluzione c'è: l'utilizzo di una VPN.

Per comprare un Apple Vision Pro dall'Italia occorre attivare una VPN con cui ottenere un IP statunitense e cambiare il Paese dell'ID Apple con gli Stati Uniti. Fatto questo, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Apple, andare nella sezione dedicata al visore e completare la procedura di acquisto.

Il servizio migliore per ottenere un IP americano è NordVPN, che in termini di velocità e funzionalità per la sicurezza è di gran lunga la migliore VPN disponibile sul mercato. In queste ore il piano di due anni è in offerta a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con tre mesi aggiuntivi in regalo.

Cosa sapere prima di acquistare Apple Vision Pro fuori dagli Stati Uniti

Apple è a conoscenza che migliaia di utenti fuori dagli Stati Uniti sono interessati all'acquisto di Apple Vision Pro. Per questo motivo, ha fornito alcune precisazioni:

se porti gli occhiali da vista hai bisogno di acquistare a parte lenzi Zeiss. L'azienda tedesca accetta però soltanto prescrizioni oculistiche redatte da professionisti statunitensi. Inoltre, effettua spedizioni unicamente a indirizzi americani;

alcune app e funzionalità potrebbero non essere disponibili al di fuori degli Stati Uniti a causa di restrizioni di licenza;

ad oggi Vision Pro supporta solo l'inglese per Siri, Dettatura, lingua e digitazione;

gli acquisti effettuati su Apple Music e Apple TV richiedono un ID Apple con la regione impostata sugli Stati Uniti;

l'assistenza Apple per il suo nuovo visore è disponibile soltanto negli USA.

