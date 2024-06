Come vedere tutte le partite degli Europei in TV e streaming

Venerdì 14 giugno, con la partita inaugurale Germania-Scozia, prendono il via gli Europei di calcio. Tutti i 51 match di EURO 2024 saranno trasmessi in diretta TV su Sky e in streaming su NOW con il pass Sport.

Da una parte Sky detiene i diritti di trasmissione di tutti gli incontri della competizione, di cui 20 in esclusiva. Dall'altra parte la Rai trasmetterà invece tutte le partite della Nazionale italiana di calcio e tutte le sfide dai quarti di finale in poi. Per seguire dunque integralmente gli Europei occorre sottoscrivere il pacchetto Sky TV con Eurosport + Sky Calcio in offerta speciale a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro, oppure il pass Sport di NOW in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi.

Come vedere tutte le partite degli Europei 2024 in TV e in streaming

Ricapitolando quanto appena detto, per vedere tutte le partite degli Europei di calcio in TV e in streaming è necessario attivare il pacchetto Sky TV con Eurosport + Sky Calcio o in alternativa il pass Sport di NOW.

Sky TV con Eurosport + Sky Calcio include tutti i Giochi Olimpici di Parigi 2024, 3 partite su 10 di Serie A a turno, tutto lo sport trasmesso su Eurosport 1 ed Eurosport 2, tutta la Serie C, le migliori partite di Premier League e Bundesliga, più tutti gli show, le serie e i documentari di Sky. Insieme puoi avere per 12 mesi senza costi aggiuntivi anche il piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+.

Il pass Sport di NOW offre invece l'intera programmazione sportiva di Sky. Questo significa tutti i GP di Formula 1 e MotoGP, tutti i tornei ATP Tour, WTA Tour, Wimbledon e Roland Garros, NBA ed Eurolega, la UEFA Champions League, l'Europa League, la Conference League ed EURO 2024, in aggiunta a 3 partite a turno di Serie A, la Serie C NOW e le migliori partite di Premier League e Bundesliga.

L'attivazione sia del pacchetto Sky che del pass Sport di NOW è immediata.

