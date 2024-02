Come vedere The Underdoggs in streaming su Prime Video

Tra le migliori novità del mese di febbraio nel catalogo di Prime Video segnaliamo The Underdoggs, il nuovo film diretto da Charles Stone III con protagonista Snoop Dogg nei panni di Jaycen Jenning, un ex stella del football condannato a svolgere lavori socialmente utili.

Per vedere The Underdoggs in streaming su Prime Video occorre sottoscrivere l'abbonamento ad Amazon Prime, disponibile in prova gratuita per 30 giorni. Prime sblocca l'accesso non solo all'intero catalogo di Prime Video, ma anche la consegna gratuita e ultra-rapida degli articoli Prime su Amazon, tutta la musica e i podcast più popolari senza pubblicità con Amazon Music e centinaia di eBook con Prime Reading.

Come vedere il film The Underdoggs in streaming su Prime Video

Come detto, la visione in streaming del film The Underdoggs su Prime Video richiede la sottoscrizione dell'abbonamento Amazon Prime. Per beneficiare della prova gratuita di 30 giorni vai alla pagina dedicata al film e premi sul pulsante Guarda con Prime - Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni.

Il passaggio successivo prevede la registrazione di un nuovo account Amazon. Se ne hai già uno, invece, ti basta effettuare il login con le tue credenziali di accesso.

Fatto anche questo, non devi far altro che aggiungere i dettagli sul metodo di pagamento e avviare la prova gratuita. Al termine dei 30 giorni Prime si rinnova in automatico al costo di 4,99 euro al mese: se per qualunque motivo non sei soddisfatto del servizio, puoi sempre disdire prima senza costi aggiuntivi.

Guarda The Underdoggs in streaming su Prime Video grazie alla prova gratuita di 30 giorni di Amazon Prime.

