Come vedere Spagna-Germania in diretta streaming dall'estero

Questo venerdì, alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, si disputerà il primo quarto di finale di Euro 2024 tra Spagna e Germania. L'incontro, il cui calcio d'inizio è fissato alle ore 18:00, sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e Sky Sport, e in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW con il pass Sport (in offerta a 14,99 euro al mese e l'intera programmazione sportiva di Sky).

Le persone che si trovano all'estero potranno vedere Spagna-Germania in streaming attivando una VPN, il servizio che consente di superare il blocco imposto ai contenuti streaming delle piattaforme RaiPlay, Sky Go e NOW dalle restrizioni geografiche dei provider dei servizi di rete. Una delle migliori VPN disponibili sul mercato è NordVPN, punto di riferimento del settore in termini di velocità della connessione e per quanto riguarda la sicurezza.

Euro 2024, Spagna-Germania: come vederla in diretta streaming dall'estero

Per vedere in streaming dall'estero Spagna-Germania di Euro 2024 occorre connettersi a un server VPN posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e superare così il blocco geografico imposto dal proprio provider di rete.

In merito alla piattaforma streaming, al di là di RaiPlay, segnaliamo l'opportunità di sottoscrivere a soli 14,99 euro il pass Sport di NOW, al momento la soluzione più completa ed economica per chi ama lo sport: oltre a 3 partite a turno di Serie A ogni settimana, le coppe europee, la Premier League e la Bundesliga, offre tutta la Formula 1 e MotoGP, più l'intera stagione ATP e WTA di tennis, con NBA ed Eurolega. Quest'estate, inoltre, oltre a tutti i 51 match di Euro 2024, proporrà Wimbledon (quest'oggi da non perdere il derby tutto azzurro tra Sinner e Berrettini) e le Olimpiadi di Parigi con 10 canali Eurosport dedicati (di cui uno in 4K).

Tornando infine al servizio VPN, l'ultima offerta di NordVPN consente di risparmiare fino al 69% sui piani di due anni, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro e Giga di dati eSIM gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.