Come vedere Spagna - Georgia in diretta streaming dall'estero

Spagna - Georgia è uno degli ottavi di finale di Euro 2024. Il match è in programma oggi, 30 giugno 2024, a partire dalle 21. Si tratta di una sfida molto attesa che vedrà una delle favorite alla vittoria finale, la Spagna, impegnata contro una delle sorprese della prima fase dell'Europeo, la Georgia, che proverà una nuova impresa.

Per vedere Spagna - Georgia in streaming basta attivare il Pass Sport di NOW, disponibile con un costo di 14,99 euro per un mese, senza alcun vincolo di rinnovo, e in grado di garantire un accesso completo a tutta l'offerta sportiva di Sky, comprese le Olimpiadi che inizieranno tra poche settimane oltre che tutte le altre partite di Euro 2024.

Chi si trova fuori Italia, invece, dovrà adottare un accorgimento aggiuntivo. Per vedere Spagna - Georgia in streaming dall'estero e con commento in italiano serve, infatti, una VPN, andando a selezionare un server italiano per l'avvio della connessione protetta dalla crittografia (in modo da rendere irrintracciabile il proprio IP).

La VPN da utilizzare in questo caso è NordVPN che costa 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile di seguito.

È tutto pronto per il nuovo ottavo di finale di Euro 2024. Ecco la procedura da seguire per vedere in streaming dall'estero e con commento in italiano Spagna - Georgia:

attivare NordVPN

scaricare l'app di NordVPN sul proprio dispositivo

selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN

per avviare la connessione VPN accedere a NOW attivando il Pass Sport

Spagna - Georgia è in programma oggi, 30 giugno, alle 21. Per attivare NordVPN, invece, bastano 3,99 euro al mese con il piano biennale, con garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.