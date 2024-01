Come vedere Sinner-Medvedev in streaming dall'estero (Australian Open 2024)

Alla Rod Laver di Melbourne, a partire dalle 9:30 del mattino di questa domenica, Sinner e Medvedev si affronteranno nella finale dell'Australian Open 2024. L'incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN, grazie ai canali Eurosport inclusi nel piano Start. Chi si trova all'estero, dove è in vigore il blocco geografico, avrà invece bisogno di una piccola integrazione.

Per vedere Sinner-Medvedev in streaming dall'estero occorre attivare una VPN, il servizio che consente di superare le restrizioni geografiche a cui sono sottoposti i contenuti dell'app DAZN e della maggior parte delle altre piattaforme online con cui si è sottoscritto in precedenza un abbonamento in Italia. Al momento, NordVPN è il punto di riferimento del settore per velocità di connessione e livello di sicurezza: scopri l'ultima offerta con prezzi a partire da 3,99 euro al mese e sconti fino al 63%.

Finale Australian Open 2024: come vedere Sinner-Medvedev in streaming dall'estero

La visione in streaming della finale dell'Australian Open tra Sinner e Medvedev dall'estero richiede il piano Start di DAZN e una VPN.

Il piano Start di DAZN è disponibile su questa pagina del sito ufficiale a 11,99 euro al mese, scegliendo il pagamento annuale dilazionato. Incluso nel pacchetto, oltre alla diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, anche il grande basket italiano ed europeo, la UEFA Women's Champions League, la pallavolo, il rugby, la boxe e una selezione di partite del campionato NFL.

Per quanto riguarda la VPN, il consiglio è di affidarsi a NordVPN, il miglior servizio sul mercato: in queste ore è in offerta a 3,99 euro al mese per i primi 2 anni, con 3 mesi extra in regalo.

Non resta ora che completare questi pochi semplici passaggi:

Scarica l'app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare la partita. Effettua l'accesso all'applicazione tramite le tue credenziali. Connettiti a un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese, così da superare il blocco geografico all'estero. Apri l'app DAZN e collegati ai canali di Eurosport.

Se hai seguito correttamente tutti i passaggi qui sopra, puoi ora guardare liberamente in streaming dall'estero la finale dell'Australian Open di quest'anno tra Sinner e Medvedev.

