Come vedere Sinner-Alcaraz in streaming per la finale del Six Kings

Sabato 19 ottobre è in programma a Riad la sfida Sinner-Alcaraz, finale del Six Kings Slam, torneo esibizione che ha messo di fronte i migliori giocatori al mondo. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW alle 20:00 ora italiana.

Per vedere Sinner-Alcaraz in streaming su NOW occorre attivare il pass Sport, cioè il pacchetto che include l'intera programmazione sportiva di Sky. In questi giorni, scegliendo il pass annuale, è possibile risparmiare fino a 120 euro in 12 mesi, pagando 14,99 euro al mese anziché 24,99 euro.

Come vedere Sinner-Alcaraz in streaming (finale Six Kings Slam)

La visione della finale del Six Kings Slam in streaming tra Sinner e Alcaraz richiede il pass Sport di NOW. Una volta attivo, è sufficiente scaricare l'app del servizio streaming sul dispositivo dove si intende guardare il match e selezionare il riquadro di Sky Sport tramite la sezione Canali Live.

Al momento il pass Sport è quello che offre il pacchetto più completo e allo stesso conveniente per chi ama guardare lo sport. Per gli appassionati di tennis, ad esempio, c'è l'imbarazzo della scelta, potendo contare su tutti i tornei della stagione ATP e WTA, più i tornei del Grande Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. Ma c'è anche tanto altro: tutta la stagione di Formula 1 e MotoGP, 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions League, lo spettacolo di NBA ed Eurolega, 3 partite a turno di Serie A, il meglio di Premier League e Bundesliga, il grande rugby, il golf e la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Tornando invece alla finale tra Jannis Sinner e Carlos Alcaraz al Six Kings Slam, l'appuntamento è fissato per le ore 20:00. Riuscirà il numero uno del mondo a battere per la prima volta quest'anno il fuoriclasse spagnolo e aggiudicarsi così i sei milioni di dollari destinati al vincitore?

