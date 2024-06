Come vedere Sinner-Alcaraz in streaming dall'estero (Roland Garros)

Domani pomeriggio, venerdì 7 giugno, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno uno di fronte all'altro nella prima semifinale del Roland Garros. L'incontro sarà visibile in diretta su Eurosport e in streaming su DAZN (Eurosport 1 ed Eurosport 2 inclusi nei piani Standard e Plus).

Dall'estero, a causa delle restrizioni geografiche che colpiscono i contenuti delle piattaforme streaming, occorrerà dotarsi di una VPN, il servizio che permette di simulare una connessione da un altro Paese e quindi superare il blocco imposto dal proprio provider di rete. Una delle migliori del settore, per funzionalità di sicurezza e velocità di connessione, è NordVPN: in queste ore si trova in offerta a 3,69 euro al mese per due anni, con sconti fino al 71% e tre mesi aggiuntivi in regalo.

Come vedere Sinner-Alcaraz all'estero (Roland Garros)

Per vedere in streaming dall'estero la semifinale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz occorre essere abbonati a DAZN e attivare una VPN. Una volta sottoscritti entrambi i piani, è sufficiente scaricare l'app della VPN e connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da far credere all'ISP di essere nel nostro Paese e sbloccare da subito i contenuti di DAZN e di tutti gli altri servizi streaming.

La scelta consigliata per godere di una visione ottimale dell'incontro è NordVPN, punto di riferimento a livello internazionale per la velocità dei suoi server VPN e le tante funzioni aggiuntive riguardanti la sicurezza e privacy di ciascun utente. Tra queste figura anche l'opzione Threat Protection, attraverso cui vengono rilevati eventuali malware presenti nei file scaricati da Internet (in aggiunta al blocco della pubblicità e dei web tracker).

Come già anticipato, il piano di due anni è in offerta sul sito ufficiale a 3,69 euro al mese, con in più tre mesi extra di servizio in omaggio. A noi non resta che darvi appuntamento a domani, quando alle 14:30 sul campo del Philippe-Chatrier Sinner e Alcaraz si affronteranno nell'attesissima semifinale di Parigi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.